Pentagon, Patriot Füze Siparişini Artırdı - Son Dakika
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Pentagon, Patriot Füze Siparişini Artırdı

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Pentagon, Patriot füzeleri için Lockheed Martin'e verilen siparişi 58.6 milyar dolara yükseltti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Patriot füzelerinin siparişini 53.8 milyar dolar arttırarak 58.6 milyar dolara yükseltti.

Pentagon, İran ve Ukrayna'daki çatışmaların ABD'nin silah stoklarını zorladığı dönemde Patriot füzelerinin siparişini arttırdı. Pentagondan yapılan açıklamada, Patriot füzeleri için Lockheed Martin şirketine verilen siparişin 53.8 milyar dolar arttırılarak 58.6 milyar dolara yükseltildiği ifade edildi.

Pentagon, Patriot füzeleri için şirket ile Nisan ayında 4.7 milyar dolarlık sözleşme imzalamıştı.

Lockheed Martin, Patriot sistemleri ise PAC-3 MSE üretim kapasitesini 2030 yılı sonuna kadar 3 katına çıkaracak. Ayrıca şirketin füzelerinin üretildiği Arkansas eyaletine bağlı Camden'deki tesisinde istihdamın yaklaşık yüzde 50 artarak bin 200'den bin 850'ye çıkması bekleniyor.

ABD'nin önleyici füze stokları azaldı

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) tahminlerine göre İran'la çatışmaların başladığı 28 Şubat'tan önce ABD'nin 2 bin 330 Patriot hava savunma füzesi ve 452 THAAD savunma füzesi bulunuyordu. 27 Temmuz itibarıyla 759 ila 827 Patriot füzesi ve 234 ila 278 arasında THAAD füzesinin kaldığı tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA

Lockheed Martin, Politika, Savunma, Son Dakika

Son Dakika Politika Pentagon, Patriot Füze Siparişini Artırdı - Son Dakika

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