Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, Vatandaşlarla Buluşmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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Politika

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, Vatandaşlarla Buluşmaya Devam Ediyor

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, Vatandaşlarla Buluşmaya Devam Ediyor

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, sürdürdüğü çalışmaların yanı sıra vatandaşlarla buluşmaya da devam ediyor. Albayrak, mahalle ziyaretleri ve esnaf ziyaretleriyle vatandaşların ilgi ve desteklerini kazanıyor.

03.06.2024 11:49  Güncelleme: 11:52
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Ordu'nun Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, sürdürdüğü çalışmaların yanı sıra vatandaşlarla buluşmaya da devam ediyor.

Her fırsatta Perşembeli vatandaşlarla bir arada olmaya özen gösteren genç Başkan Albayrak, gittiği mahalle ziyaretlerinde vatandaşlardan ilgi ve destek görüyor. Perşembe ilçesini karış karış gezmeyi sürdüren ve her gün mutlaka ya şehir merkezinde bir caddede, sokakta, esnaf ziyaretinin yanında kırsal mahallelerde olan Başkan Albayrak, haftaya esnaflarla kahvaltı yaparak başladı. Başkan Albayrak daha sonra pazar esnafını ziyaret ederek hayırlı ve bereketli olsun dileğinde bulundu.

Başkan Albayrak, her fırsatta vatandaşlarla bir arada olmaya özen gösterdiklerini kaydederek, "Mahallelerimizin var olan sorunlarını yerinde dinlemek, yapılan hizmetleri görmek, eksik kalanları tamamlamak, belki bugüne kadar düşünmediğimiz ama ortaya çıkan ihtiyaca göre düşünmemiz gereken yeni hizmetler noktasında mahallelerimizin muhtarları ve mahalle sakinlerinin beklentilerini taleplerini dinlemek üzere rutin olarak mahalle ziyaretleri gerçekleştiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Perşembe'de birlik ve beraberlik ruhu var"

Mahallelerde karşılaştığı birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhundan son derece mutlu olduğunu ifade eden Başkan Albayrak, "Göreve geldiğimizde halkın adamı olacağız diye söz verdik. Kimseyi ötekileştirmeden kuşatıcı ve kapsayıcı siyaset dili ve anlayışıyla görevimizi yapacağız" dedi.

Tüm şehre eşit hizmet anlayışı ile çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Perşembe Belediye Başkanı Chat Albayrak, şu ifadelere yer verdi:

"Bu şehri hedeflerine ulaştırıncaya kadar oturmayacağız, durmayacağız gece-gündüz çalışmaya ve hizmet etmeye devam edeceğiz. Bütün şehir eşit hizmet anlayışımızla mahallemizin sorunlarını kaynakları etkin ve verimli kullanarak doğru planlama ve kalıcı adımlar atarak bir bir çözmeye, insanlarımızın sıkıntı ve beklentilerine dokunmaya çözüm üretmeye devam edeceğiz." - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, Vatandaşlarla Buluşmaya Devam Ediyor - Son Dakika

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