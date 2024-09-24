Perşembe Belediye Başkanı\'nın Kapısı Her Zaman Açık

Politika

Ordu'nun Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, göreve geldikleri günden bu yana makam kapısını sürekli açık tutuyor.

Ordu'nun 'sakin şehir' unvanına sahip Perşembe ilçesinde vatandaşlar, belediye başkanı ile rahat bir şekilde görüşebiliyor. Belediye Başkanı Cihat Albayrak, seçim sürecinde tüm vatandaşların kendisine rahat ulaşabileceği konusunda verdiği sözü tutarak, makam odasının kapısını sürekli açık tutuyor. Göreve geldiği günden beri vatandaşlar, Belediye Başkanı Albayrak'ı makamında ziyaret ederek dert, sorun, öneri ve taleplerini anlatıp çözüm bulabiliyor.

"Kapıyı hiç kapatmadık"

İlçede bir yandan yatırımlar sürerken, bir taraftan da seçim sürecinde verdikleri tüm sözleri yerine getirmeye gayret ettiklerini belirten Belediye Başkanı Cihat Albayrak, "Göreve başladığımız 6 aylık süreçte bu kapıyı hiç kapatmadık. Buraya gelip de 'ben geldim ama belediye başkanı ile görüşemedim' diyen çıkmaz. O yüzden biz göreve gelmeden önce bir söz verdik, bu milletin gerçekten hizmete ulaşması noktasında engel olmayacağız, vatandaşlarımız ile aramızda bir iletişim bozukluğu olsun istemiyoruz, vatandaşlarımızın da buna gerçekten ihtiyacı var. Bu yüzden vatandaşlara kapımız her zaman açık" dedi. - ORDU