Peru'da 30 Gün OHAL İlan Edildi - Son Dakika
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Politika

Peru'da 30 Gün OHAL İlan Edildi

Lima ve Callao'da artan şiddet nedeniyle 30 gün süreyle olağanüstü hal ilan edildi.

18.03.2025 11:44
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Peru'nun başkenti Lima'da ve komşu Callao eyaletinde organize suçla mücadele kapsamında 30 gün süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Güney Amerika ülkesi Peru'da artan şiddet olayları, yetkilileri bir kez daha harekete geçirdi. Devlet Başkanı Dina Boluarte hükümeti, organize suç örgütleriyle mücadele çerçevesinde başkent Lima'da ve komşu Callao eyaletinde 30 gün süreyle OHAL ilan etti. Kararın ardından polise destek amacıyla sokaklara asker konuşlandırıldı. OHAL kapsamında toplanma ve hareket özgürlüğü de dahil olmak üzere bazı hakların kısıtlanacağı, polis ve askerin karar olmaksızın şüphelileri gözaltına alabileceği belirtildi.

Ülkedeki artan şiddet dalgası

Peru'da son aylarda cinayetlerde, haraç olaylarında ve kamusal alanlara saldırılarda artış görüldü. Polisin verilerine göre 1 Ocak'tan 16 Mart'a kadar 459 cinayet işlenirken, sadece Ocak ayında bin 909 haraç olayı kayıtlara geçti. Son olarak ünlü şarkıcı Paul Flores, 16 Mart Pazar günü içinde bulunduğu otobüse düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırı, kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. Şarkıcının temsilcileri, Flores'in kendisinden haraç isteyen bir suç örgütü tarafından tehdit edildiğini belirtti.

Ülkede son yıllarda şiddet olayları nedeniyle defalarca olağanüstü hal ilan edilmişti. - LİMA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Peru'da 30 Gün OHAL İlan Edildi - Son Dakika

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