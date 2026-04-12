Peskov: AB\'ye Doğal Gaz Tedarikine Devam Edebiliriz

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilere ve muhtemel Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz tedarikine ilişkin değerlendirmede bulundu. Peskov basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya'nın alternatif pazarlara yönelik tedariklerinin ardından geriye kalan hacimler olması durumunda AB'ye doğal gaz tedarikine devam etmeye hazır olduklarını söyledi. Kremlin Sözcüsü, "Ancak Avrupa, Rusya tedarik etmese bile doğal gaz satın almanın bir yolunu bulacaktır" ifadelerini kullandı.

"AB bizden vazgeçti ve bunu ideolojik gerekçelerle örtmeye çalıştılar"

ABD ile AB arasındaki ilişki dinamiğine değinen Peskov, ABD'nin Avrupa ülkelerini güvenlikten mahrum ettiğini belirtti. Peskov ayrıca AB ülkelerinin kendi seçenekleriyle ucuz maliyetle Rusya'dan elde edebilecekleri enerjiden de yoksun kaldığını söyledi. Peskov, "ABD onları ücretsiz güvenlik vaadiyle (Rusya'dan) uzaklaştırdı, bunu da kendileri reddettiler. Bizden (Rusya'dan gelen ucuz enerjiden) de vazgeçtiler ve bu vazgeçişi sözde 'daha yüce' ideolojik gerekçelerle örtmeye çalıştılar" dedi.

"NATO'nun Avrupa bileşeni öyle ya da böyle büyüyecektir"

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılar sırasında Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasında NATO üyesi ülkelerin deniz kuvvetlerinin rol oynaması gerektiğine yönelik çağrılarının ittifak tarafından cevapsız bırakılmasına da değindi. Söz konusu durumun ardından ABD ve ittifaktaki diğer ülkeler arasındaki ilişkilerde yaşanan gerginliğe ilişkin Peskov, "NATO'nun ABD'nin müttefiklerinden duyduğu memnuniyetsizlik nedeniyle çökmesi mümkün gözükmüyor. NATO'nun Avrupa bileşeni öyle ya da böyle büyüyecektir" ifadelerini kullandı.

"Trump ve Putin'in eylemlerinin İngiltere'de enerji faturalarını artıracağına alışmalıyız"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın geçtiğimiz günlerde Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in faaliyetlerinin İngiltere'deki enerji faturalarına yansımasından "bıktığına" yönelik açıklamasına ilişkin bir soruyu cevaplayan Peskov, "Evet, gerçekten de hem Putin'in hem de Trump'ın eylemleri İngiltere'nin enerji faturalarında artışlara yol açabilir. Buna alışmamız gerekiyor" cevabını verdi. - MOSKOVA