Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada Rusya ve Ukrayna arasında yakında bir esir takasının gerçekleştirebileceğini söyledi. Peskov ayrıca, Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen'in Moskova'nın "enerji ateşkesi" kabul etmesi gerektiğine ilişkin açıklamalarına yönelik ise, "AB, ültimatomlar vererek Ukrayna ihtilafına barışçıl bir çözüm bulma çabalarında arabulucu ya da katılımcı olduğunu iddia edemez" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Peskov, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya ve Ukrayna arasında yakında bir esir takasının gerçekleştirebileceğini kaydeden Peskov, Rus ve Ukraynalı yetkililerin mahkum listeleri üzerinde çalıştığını kaydetti. Ancak, kesin bir tarih dile getirmeyen Rus sözcü, "Abu Dabi'deki üçlü görüşmelerin son turunda mutabakata varıldığı gibi, Ukrayna ve Rusya güvenlik servisleri şu anda listeleri hazırlamak için arabulucularla birlikte çalışıyor. Toplantılara, her iki ülkenin ombudsmanları da katılıyor. Çalışmanın yakın zamanda tamamlanmasını bekliyoruz. O zaman büyük değişim devam edebilir. Şimdilik daha fazla ayrıntıya girmeyeceğim" dedi.

"Rusya, kendi ulusal çıkarlarını korumak zorundadır"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Moskova'nın bir "enerji ateşkesini" kabul etmesi gerektiğine dair açıklamalarının Avrupa Birliği'nin yapıcı bir tutum benimseme ve barış sürecinin ilerlemesine katkıda bulunmasına ilişkin Rusya'nın meşru endişelerini bir kez daha arttırdığını ifade eden Peskov, "Aslına bakılırsa bu durum, Avrupalıların yapıcı bir duruş sergileme ve barış sürecini herhangi bir şekilde kolaylaştırma kapasitesine sahip olup olmadıklarına dair meşru endişelerimizi bir kez daha doğruluyor. AB, ültimatomlar vererek Ukrayna ihtilafına barışçıl bir çözüm bulma çabalarında arabulucu ya da katılımcı olduğunu iddia edemez. Elbette bu tür ültimatomlar, onların çözüm görüşmelerinde arabulucu veya katılımcı rolünü üstlenmelerini oldukça güçleştiriyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın herhangi birinin ültimatomlarına boyun eğmek yerine kendi ulusal çıkarlarını koruyacağını aktaran Peskov, "Rusya'nın kimseye bir borcu yoktur. Rusya, kendi ulusal çıkarlarını korumak zorundadır" diye konuştu.

Avrupa'nın Moskova'ya davete verdiği tepki

Peskov, Avrupalı yetkililerin Moskova davetine "isteksizlik" gösterdiklerini sözlerine ekleyerek, "Bu da mevcut durumda durumu daha da belirsizleştiriyor" dedi.