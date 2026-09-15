Pezeşkiyan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi, 'toplumsal çöküş hedefliyor' dedi - Son Dakika
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Pezeşkiyan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi, 'toplumsal çöküş hedefliyor' dedi

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına ilişkin açıklamada bulundu. Tahran'da konuşan Pezeşkiyan, ABD'nin dayattığı sorunlar ve kısıtlamalarla toplumsal bir çöküşe yol açmayı hedeflediğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına ilişkin açıklamada bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına ilişkin açıklamada bulundu. Başkent Tahran'daki Çalışma Bakanlığı'nda düzenlenen bir etkinlikte konuşan Pezeşkiyan, "ABD, dayattığı sorunlar ve kısıtlamalar aracılığıyla toplumsal bir çöküşe yol açmayı hedefliyor" ifadelerini kullandı.

Yurt dışındaki bazı İranlıları Tahran'ın düşmanlarıyla iş birliği yapmakla ve huzursuzluk çıkarmaya çalışmakla suçlayan Pezeşkiyan, "Yurt dışındaki bazı İranlılar, düşmanla aynı safta yer alarak ülke içindeki halkı tahrik etmeye çalışıyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Pezeşkiyan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi, 'toplumsal çöküş hedefliyor' dedi - Son Dakika

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