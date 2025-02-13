Pezeşkiyan'dan Trump'a Yanıt: Boyun Eğmeyeceğiz

Politika

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'a İran'a yapılan baskı politikası için tepki göstererek, "Eğer diyalogdan yanaysan neden alçaklık yapıyorsun? Trump bize karşı tüm yaptırımları uygularken diyalogdan bahsedemez. Bunların derdi konuşmak değil, bizim boyun eğmemizi istiyorlar ama eğmeyeceğiz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, gerçekleştirdiği eyalet gezileri çerçevesinde İran'ın Huzistan eyaletinde akademisyenler ve aydınlar ile bir araya geldi. Pezeşkiyan, ülke sorunlarını çözmede kararlı ve umutlu olduklarını belirterek, "Bir sorunun çözümü için önce ona inanmak gerekir. Neden umutsuz olalım? Neden başkasının gelip bizim sorunlarımızı çözmesini bekleyelim? Ülkemiz dünyanın diğer ucundaki bir liderin konuşmasıyla neden sarsılsın? Biz kendi sorunlarımızı çözebiliriz ve kimse bizi durduramaz" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir güç ilerlememizi engelleyemez"

Ülke idaresinde yenilikçi olmaları gerektiğini kaydeden Pezeşkiyan, "Hiçbir güç bizim ilerlememizi engelleyemez. Yüce liderimiz tarafından belirlenen vizyonun hayata geçirilmesi ile toplumda hak ve adaletin sağlanması için köklü değişiklikler yapılması gerekiyor. Eğer eski yöntemlerle devam edersek bu hedeflere ulaşamayız. Gelişime ayak uydurabilmek için önce kendimizi değiştirmeliyiz" şeklinde konuştu.

"Müzakereye açığız"

ABD ile müzakereler konusuna da değinen Pezeşkiyan, ülkesinin müzakereye karşı olmadığını ancak adaletsiz tutumlara boyun eğmeyeceklerini belirterek, "Müzakereye açığız ancak Trump'ın namertliği ile değil. Bugün müzakereden bahsedenler, geçmişte İran halkına en ağır yaptırımları uygulayanlardır" ifadelerini kullandı.

"Eğer diyalogdan yanaysan neden alçaklık yapıyorsun?"

İran'a yönelik ABD'nin baskı politikalarına tepki gösteren Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'a seslenerek, "Eğer diyalogdan yanaysan neden alçaklık yapıyorsun? Biz diyalogdan yana olmadığımızı, konuşmak istemediğimizi söylemedik. Ancak Trump bize karşı tüm yaptırımları uygularken diyalogdan bahsedemez. Bunların derdi konuşmak değil, bizim boyun eğmemizi istiyorlar ama eğmeyeceğiz" diye konuştu.

"İran'ı bölgede izole etmeye çalışıyor"

Pezeşkiyan, "Ülkemizi baskı altına almak için tüm yolları kapatanlar eğer gerçekten müzakere istiyorlarsa neden düşmanca politikalarını sona erdirmiyorlar? İran halkı bu çifte standardı net bir şekilde görmüştür ve artık bu tür aldatmacalarla bizi yolumuzdan döndüremezler" dedi.

İran'ı bölgeden izole etmeye çalıştıklarını kaydeden Pezeşkiyan, "Ancak biz tüm komşularımızla kardeşçe ilişkiler içindeyiz ve bu bağları daha da güçlendireceğiz. Bölgedeki tüm ülkeler bizim kardeşimiz ve dostumuzdur. Hiçbir ayrımcı politika, bu ilişkilerimizi bozamayacaktır" açıklamasını yaptı. - TAHRAN