Pezeşkiyan'dan Trump'a Yanıt: Boyun Eğmeyeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Pezeşkiyan'dan Trump'a Yanıt: Boyun Eğmeyeceğiz

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD'nin yaptırımlarına tepki göstererek diyaloga açık olduklarını belirtti.

13.02.2025 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'a İran'a yapılan baskı politikası için tepki göstererek, "Eğer diyalogdan yanaysan neden alçaklık yapıyorsun? Trump bize karşı tüm yaptırımları uygularken diyalogdan bahsedemez. Bunların derdi konuşmak değil, bizim boyun eğmemizi istiyorlar ama eğmeyeceğiz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, gerçekleştirdiği eyalet gezileri çerçevesinde İran'ın Huzistan eyaletinde akademisyenler ve aydınlar ile bir araya geldi. Pezeşkiyan, ülke sorunlarını çözmede kararlı ve umutlu olduklarını belirterek, "Bir sorunun çözümü için önce ona inanmak gerekir. Neden umutsuz olalım? Neden başkasının gelip bizim sorunlarımızı çözmesini bekleyelim? Ülkemiz dünyanın diğer ucundaki bir liderin konuşmasıyla neden sarsılsın? Biz kendi sorunlarımızı çözebiliriz ve kimse bizi durduramaz" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir güç ilerlememizi engelleyemez"

Ülke idaresinde yenilikçi olmaları gerektiğini kaydeden Pezeşkiyan, "Hiçbir güç bizim ilerlememizi engelleyemez. Yüce liderimiz tarafından belirlenen vizyonun hayata geçirilmesi ile toplumda hak ve adaletin sağlanması için köklü değişiklikler yapılması gerekiyor. Eğer eski yöntemlerle devam edersek bu hedeflere ulaşamayız. Gelişime ayak uydurabilmek için önce kendimizi değiştirmeliyiz" şeklinde konuştu.

"Müzakereye açığız"

ABD ile müzakereler konusuna da değinen Pezeşkiyan, ülkesinin müzakereye karşı olmadığını ancak adaletsiz tutumlara boyun eğmeyeceklerini belirterek, "Müzakereye açığız ancak Trump'ın namertliği ile değil. Bugün müzakereden bahsedenler, geçmişte İran halkına en ağır yaptırımları uygulayanlardır" ifadelerini kullandı.

"Eğer diyalogdan yanaysan neden alçaklık yapıyorsun?"

İran'a yönelik ABD'nin baskı politikalarına tepki gösteren Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'a seslenerek, "Eğer diyalogdan yanaysan neden alçaklık yapıyorsun? Biz diyalogdan yana olmadığımızı, konuşmak istemediğimizi söylemedik. Ancak Trump bize karşı tüm yaptırımları uygularken diyalogdan bahsedemez. Bunların derdi konuşmak değil, bizim boyun eğmemizi istiyorlar ama eğmeyeceğiz" diye konuştu.

"İran'ı bölgede izole etmeye çalışıyor"

Pezeşkiyan, "Ülkemizi baskı altına almak için tüm yolları kapatanlar eğer gerçekten müzakere istiyorlarsa neden düşmanca politikalarını sona erdirmiyorlar? İran halkı bu çifte standardı net bir şekilde görmüştür ve artık bu tür aldatmacalarla bizi yolumuzdan döndüremezler" dedi.

İran'ı bölgeden izole etmeye çalıştıklarını kaydeden Pezeşkiyan, "Ancak biz tüm komşularımızla kardeşçe ilişkiler içindeyiz ve bu bağları daha da güçlendireceğiz. Bölgedeki tüm ülkeler bizim kardeşimiz ve dostumuzdur. Hiçbir ayrımcı politika, bu ilişkilerimizi bozamayacaktır" açıklamasını yaptı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Mesud Pezeşkiyan, Donald Trump, Donald Trump, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Pezeşkiyan'dan Trump'a Yanıt: Boyun Eğmeyeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:34 TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler İlk yorum Özel’den geldi TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi
13:07 Alarko Holding Başkanı İzzet Garih’e ölüm tehdidi Alarko Holding Başkanı İzzet Garih'e ölüm tehdidi
12:53 Almanya’da bir araç kalabalığın arasına daldı: 2’si ağır 20 yaralı Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 2'si ağır 20 yaralı
12:45 Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme
12:36 Yavaş’ın gözü anketlerde Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak
19:17 Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı
19:12 Ahmet Ercan, Ege Denizi’ndeki en kötü senaryoyu açıkladı Ahmet Ercan, Ege Denizi'ndeki en kötü senaryoyu açıkladı
18:54 AK Partili Gökçek’ten “Başarır“ iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu AK Partili Gökçek'ten "Başarır" iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu
18:44 Adana Demirspor’u topa tutmuştu: Mustafa Sarıgül, şimdi de Mourinho’ya salladı Adana Demirspor'u topa tutmuştu: Mustafa Sarıgül, şimdi de Mourinho'ya salladı
18:22 Serdal Adalı’dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna bomba yanıt Serdal Adalı'dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna bomba yanıt
18:09 Beşiktaş’ın kasasından Arroyo ve Ricardo için bir kuruş çıkmayacak Beşiktaş'ın kasasından Arroyo ve Ricardo için bir kuruş çıkmayacak
17:58 DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Bahçeli’ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye’nin size ihtiyacı var DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye'nin size ihtiyacı var
17:43 Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 14:53:23. #1.11#
SON DAKİKA: Pezeşkiyan'dan Trump'a Yanıt: Boyun Eğmeyeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.