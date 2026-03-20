Pezeşkiyan'dan Trump'a "yapay zeka" tepkisi: "Gazetecilerini göndersin, gerçeği görsün"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran sokaklarında toplanan kalabalıkları "yapay zeka görüntüsü" olarak nitelendirmesine tepki göstererek, "En iyisi kendi gazetecilerini göndersin de hareket eden ve slogan atan bu 'yapay zekanın' nasıl insanlıktan, haklardan, milletten ve ülkenin bütünlüğünden yana durduğunu yerinde görsün" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran yeni yılı (Nevruz) nedeniyle İran halkına hitaben görüntülü bir mesaj yayımladı. Pezeşkiyan mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Nevruz, bizim kültürümüzde ve ülkemizde hayat için yeni bir başlangıç olarak kabul edilmiştir. Her zamankinden daha fazla birlik, bütünlük ve milli uzlaşıya ihtiyacımız var. Kinleri bir kenara bırakmalı, sıkıntıları ve içimizdeki düğümleri çözmeli, el ele vererek ülkemizi bu fırtına ve krizler içinde güçlü ve başı dik bir konuma getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"İslam ülkeleriyle savaş arayışında değiliz"

Müslüman ülkelerle ilişkiler konusunda da mesaj veren Pezeşkiyan, "Müslüman ülkelerle anlaşmazlık yaşamak gibi bir niyetimiz yok. Biz İslam ülkeleriyle çatışma ve savaş arayışında değiliz. Onlar bizim kardeşlerimizdir. Ortaya çıkan bu anlaşmazlık, hain bir düşmanın bu yöntem ve davranışlarıyla toplumumuzda ve Müslümanlar arasında sorun oluşturmasından kaynaklanmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Attıkları sloganlarla bizi suçlu göstermeye çalışıyorlar"

Pezeşkiyan, eski İran dini lideri Ali Hamaney ve birçok İranlı yetkilinin ABD-İsrail saldırılarında öldürülmesine ilişkin, "Mübarek Ramazan ayında hiçbir gerekçe ve mantık olmaksızın liderimizi şehit ettiler. Yine hiçbir gerekçe ve mantık olmaksızın komutanlarımızı, bakanlarımızı ve insan haklarından, insanlıktan söz eden kişileri hedef alıp öldürdüler. 168 masum çocuğu okulda katlettiler. Buna rağmen insanlıktan söz ediyor, insan haklarını bize karşı bir söylem olarak kullanıyorlar. Bizim inancımız insanlığa hizmet etmek, zor durumda olanların elinden tutmak ve hasta olan herkese yardım etmektir. Ancak onlar söyledikleri sözler, yaptıkları eylemler ve attıkları sloganlarla dünyada bizi suçlu göstermeye çalışıyorlar" dedi.

"Hiçbir şekilde nükleer silah peşinde olmadık"

Nükleer program tartışmalarına da değinen Pezeşkiyan, "Hiçbir şekilde nükleer silah peşinde olmadık. Savunma Konseyi üyeleri ve komutanlarla birlikte dini liderin huzuruna çıktığımız her görüşmede, kendisi nükleer silahın dinen haram olduğunu açık ve kesin bir şekilde ifade ediyordu. İran'da hiçbir yetkili, kitle imha silahı olan nükleer silahların geliştirilmesi yönünde adım atamaz ya da süreci bu yöne yönlendiremez. Ancak ABD ve ABD Başkanı Donald Trump, dünyaya İran'ın nükleer silaha sahip olduğu ya da bu yönde ilerlediği yönünde bir algı oluşturuyor. Sanki kitle imha silahları peşindeymişiz gibi bir tablo çiziliyor. Ne yazık ki dünya medyası da bu asılsız iddiaları kabul ederek buna göre haber yapıyor" şeklinde konuştu.

"Gazetecilerini göndersin, gerçeği yerinde görsün"

Pezeşkiyan, Trump'ın sokaklarda toplanan kalabalıklara ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, "ABD Başkanı, bunların yapay zeka olduğunu söylüyordu. En iyisi kendi gazetecilerini göndersin de hareket eden ve slogan atan bu 'yapay zekanın' nasıl insanlıktan, haklardan, milletten ve ülkenin bütünlüğünden yana durduğunu yerinde görsün" şeklinde konuştu.

"Halkımız savaş boyunca sokakları boş bırakmadı"

Pezeşkiyan, "Biz, bölgeyi istikrarsızlaştıran unsurlarla mücadele etmek istiyoruz. Onlar, liderimizin ve komutanlarımızın şehit edilmesi halinde ülkenin düzeninin çökeceğini düşündüler. Savaşın en yoğun anlarında ve bugün de ülkemizi kararlılıkla savunan güçlerimiz mücadele ederken, halkımız benzersiz bir dayanışma sergiledi. Yaklaşık 20 gündür süren savaş boyunca, oruç tutan halkımız bir gün bile sokakları boş bırakmadı. Bu, birçok kişi için inanılması zor bir tabloydu" dedi.

"Orta Doğu İslam Meclisi kurulabilir"

Pezeşkiyan, bölge ülkelerine birlik ve diyalog çağrısında bulunarak, "Çevremizi saran değerli komşularımız, sizler bizim kardeşlerimizsiniz. İlişkilerimizde oluşan sorunların ortadan kalkması için temennimiz, bu farklılıkların giderilmesidir. Tüm sorunları çözmeye hazırız. Bölgede barış ve huzurun sağlanması için önerimiz, Orta Doğu'daki İslam ülkelerinden oluşan bir güvenlik yapısının kurulmasıdır. Böylece bölgenin barış, güvenlik ve istikrarı garanti altına alınabilir. Bölgede yabancı güçlerin varlığına ihtiyacımız yok. İslam ülkeleriyle iş birliği içinde 'Orta Doğu İslam Meclisi'ni kurabilir ve bu çerçevede güvenlik, ekonomik, kültürel ve siyasi ilişkilerimizi düzenleyebiliriz. Bizim birbirimizle savaşmaya, düşmanların bizim için kurduğu tuzağa hangi bahaneyle olursa olsun düşmeye hakkımız yok. Bölgede kaos peşinde değiliz. Hiçbir ülkenin, kendini korumak için silah ve mühimmat yığıp sonra da saldırıya uğrayıp uğramayacağını beklemek zorunda kalmasını istemiyoruz" dedi.

"Bölgenin güvenliğini birlikte sağlayabiliriz"

Pezeşkiyan, "Kesinlikle diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etme niyetinde değiliz. Bölgenin güvenliğinin ve huzurunun bozulmasını asla istemiyoruz. Bunu birlikte, el ele vererek kendimiz sağlayabiliriz. Medyada propaganda yapmak ve halklarınıza İran'ın bölgede istikrarsızlığın kaynağı olduğu yönünde bir algı oluşturmak yerine gerçeği kabul edin. Bölgede kaos, istikrarsızlık, soykırım, terör ve sabotajın kaynağı İsrail'dir. Aziz halkımız bilsin ki dayanışma ve iş birliğiyle ülkemizi inşa edeceğiz ve halkımıza onur ve refah kazandıracağız. Komşu ülkelerle barış ve dostluk temelinde bölgeyi huzur, kalkınma ve ekonomik refah yönünde ilerleteceğiz. Birlikte, komşularımızla beraber bölgede güvenliği ve esenliği sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı. - TAHRAN