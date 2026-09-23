Pezeşkiyan, İsrail'in Gazze'de 80 binden fazla masum sivil öldürdüğünü söyledi

Pezeşkiyan, İsrail'in Gazze'de 80 binden fazla masum sivil öldürdüğünü söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'i gerçek bir terörist gibi suikastlar düzenlemekle suçladı. Gazze'de 80 binden fazla masum sivilin vahşice öldürüldüğünü ve sözde teknolojilerle soykırım yapıldığını belirten Pezeşkiyan, bağımsız yaşamayı arzuladıklarını söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan: " İsrail, herhangi bir eyaletteki herhangi bir şehrin herhangi bir mahallesini hedef alıyor, gerçek bir terörist gibi suikastlar düzenliyor. Gazze'de 80 binden fazla masum sivil vahşice öldürüldü. Sahip oldukları sözde teknolojileri kullanarak soykırım yapıyorlar. Sonra da başkalarını terörist diye damgalıyorlar. Biz mi istikrarsızlığın kaynağıyız? Biz sadece bağımsız yaşamayı arzuluyoruz."
Kaynak: İHA
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