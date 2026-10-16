Pezeşkiyan nükleer silah peşinde olmadığını, baskıya boyun eğmeyeceğini söyledi

Pezeşkiyan nükleer silah peşinde olmadığını, baskıya boyun eğmeyeceğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Erivan'da Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile bir araya geldi. Pezeşkiyan, ABD yaptırımlarını eleştirerek İran'ın nükleer silah peşinde olmadığını, diyaloğa hazır olduklarını ancak baskıya boyun eğmeyeceklerini söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Biz her zaman diyaloğa hazır olduk. Bizi teslim olmaya zorlayabileceklerini sanıyorlar ancak biz baskıya boyun eğmeyeceğiz" dedi.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Biyoçeşitlilik Liderler Zirvesi kapsamında, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile bir araya geldi. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına değinen Pezeşkiyan, söz konusu tedbirlerin insani çerçevelerin ötesinde olduğunu ifade ederek, ABD'nin son aylardaki saldırılarının haksız ve insanlık dışı olduğunu vurguladı. Pezeşkiyan, "İran nükleer silah peşinde değil, ülkemize karşı yürütülen yıkıcı propagandayı ise yalanlardan ibaret görüyoruz. Biz her zaman diyaloğa hazır olduk. Bizi teslim olmaya zorlayabileceklerini sanıyorlar ancak biz baskıya boyun eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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