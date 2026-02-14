Pistorius'tan ABD'ye 'Tek Taraflı Hareket Etmeyin' Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Pistorius'tan ABD'ye 'Tek Taraflı Hareket Etmeyin' Uyarısı

14.02.2026 20:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, transatlantik güvenlik için sorumluluk paylaşımının önemini vurguladı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ABD yönetimine uluslararası düzende "tek taraflı hareket etmeme" uyarısında bulunarak transatlantik ittifakının geleceği için sorumluluk paylaşımı ve karşılıklı güven vurgusu yaptı.

Pistorius, 62. Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde düzenlenen "Hattı Korumak: Avrupa'yı Savunmak ve Ukrayna'yı Desteklemek" başlıklı panelde, transatlantik güvenliğinin geleceğini değerlendirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, mevcut uluslararası düzenin işlevini yitirdiğine dair eleştirilerine yanıt veren Pistorius, kurumların reforme edilmesi gerektiğini kabul etmekle birlikte çözümün "yalnız hareket etmekten" geçmediğini belirtti.

Pistorius, "Uluslararası organizasyonlarımızın krizleri ve çatışmaları çözmede yetersiz kaldığı bir gerçek. Ancak çözüm, büyük bir gücün tek başına hareket etmesi olamaz. Bu yöntem kısa vadede sonuç verse de rekabet halindeki büyük güçlerin sayısının arttığı bir dünyada, uzun vadede kesinlikle işe yaramayacaktır." dedi.

Boris Pistorius, kalıcı barış ve güvenliğin ancak uluslararası organizasyonların reforme edilip güçlendirilmesiyle mümkün olacağına işaret etti.

Konuşmasında Washington'un Grönland üzerindeki iddialarına ve Avrupa'yı dışlayan müzakere yaklaşımlarına atıfta bulunan Pistorius, bir NATO üyesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin tartışmaya açılmasının müttefiklik ruhuna zarar verdiğini savundu.

Pistorius, "Bu tür yaklaşımlar ittifak yapımızı zayıflatırken rakiplerimizin elini güçlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'nın kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk alması gerektiğinin altını çizen Pistorius, "NATO'nun transatlantik karakterini koruyabilmesi için daha 'Avrupalı' bir kimliğe bürünmesi şarttır." ifadesini kullandı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ittifak içinde yeni bir görev dağılımına ihtiyaç duyulduğunu, Avrupa'nın konvansiyonel güçlerde liderlik üstlenmesi, ABD'nin ise stratejik ve nükleer caydırıcılık desteğini sürdürmesi gerektiğini dile getirdi.

Almanya'dan savunma bütçesi

Almanya'nın savunma alanındaki kararlılığını anayasal değişikliklerle güvence altına aldığını hatırlatan Pistorius, "2029 yılına kadar savunma harcamalarımızı gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 3,5'ine ulaştıracağız." dedi.

Rusya'nın "revizyonist politikalarına ve Kuzey Kutbu'ndan Doğu Avrupa'ya uzanan güvenlik tehditlerine" karşı müttefiklerle tam koordinasyon içinde hareket edeceklerini belirten Pistorius, Litvanya'ya muharip bir tugay konuşlandırılması gibi somut adımlarla ittifakın merkezinde yer almaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ve MİT Başkanı Kalın, Konferans'ta

Konferansa Türkiye'den, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç katılıyor.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Pistorius'tan ABD'ye 'Tek Taraflı Hareket Etmeyin' Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Johannesburg’da su krizi: Otel ve restoranlar kepenk kapatıyor Johannesburg'da su krizi: Otel ve restoranlar kepenk kapatıyor
Beşiktaş’ta park yeri kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 gözaltı Beşiktaş’ta park yeri kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 gözaltı
Szymanski asist yaptı, Rennes PSG’yi yıktı Szymanski asist yaptı, Rennes PSG'yi yıktı
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak
En-Nesyri, Arabistan kariyerine çok hızlı başladı En-Nesyri, Arabistan kariyerine çok hızlı başladı
Eyüpspor’dan maç sonunda sert tepki: Galatasaray’ın hakeme ihtiyacı yok Eyüpspor'dan maç sonunda sert tepki: Galatasaray'ın hakeme ihtiyacı yok

22:02
Gol düellosunda 3 puan Fenerbahçe’nin
Gol düellosunda 3 puan Fenerbahçe'nin
19:58
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları erken seçime gitmede yeni halka
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları erken seçime gitmede yeni halka
19:14
İnci Taneleri’nin hayranlarını yıkacak haber
İnci Taneleri'nin hayranlarını yıkacak haber
18:44
Türk donanması, Almanya’da
Türk donanması, Almanya'da
18:12
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
18:10
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 22:07:32. #7.11#
SON DAKİKA: Pistorius'tan ABD'ye 'Tek Taraflı Hareket Etmeyin' Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.