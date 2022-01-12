PKK'lı teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'in kamptan yeni kareleri ortaya çıktı - Son Dakika

PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde HDP Diyabakır milletvekili Semra Güzel'in kare kare pozları çıktı.

FEZLEKE DÜZENLENDİ

Terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine HDP'li vekilin dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke düzenlendi. Güzel ise kendisini açıkladığı bir mesaj paylaşarak, teröristten "Sözlüm" diyerek bahsetti.

YENİ KARELER YAYINLANDI

SuperHaber yazarı Ceyhun Bozkurt, Güzel'in kampta çekilen yeni fotoğraflarını servis etti. Görüntülerde vekilin kimi zaman sağlıkçı olarak boy gösterdiği kimi zamansa diğer kişilerle birlikte top oynadığı anlar yer alıyor.

İşte o kareler: