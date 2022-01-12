PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde HDP Diyabakır milletvekili Semra Güzel'in kare kare pozları çıktı.
Terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine HDP'li vekilin dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke düzenlendi. Güzel ise kendisini açıkladığı bir mesaj paylaşarak, teröristten "Sözlüm" diyerek bahsetti.
SuperHaber yazarı Ceyhun Bozkurt, Güzel'in kampta çekilen yeni fotoğraflarını servis etti. Görüntülerde vekilin kimi zaman sağlıkçı olarak boy gösterdiği kimi zamansa diğer kişilerle birlikte top oynadığı anlar yer alıyor.
Son Dakika › Politika › PKK'lı teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'in kamptan yeni kareleri ortaya çıktı - Son Dakika