PKK Suriye'de meşru olmayan bir yerel seçime hazırlanıyor - Son Dakika
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Politika

PKK Suriye'de meşru olmayan bir yerel seçime hazırlanıyor

Terör örgütü PKK, Suriye'nin toprak bütünlüğüne aykırı olarak meşru olmayan bir yerel seçim düzenlemeye hazırlanıyor. Bu seçim ile PKK'nın Suriye kanadı PYD/YPG Fırat'ın doğusunda kendini meşru hale getirmeye çalışıyor. Ancak bu durum BMGK kararına aykırıdır.

24.05.2024 11:20
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Terör örgütü PKK Suriye'nin kuzeyinde meşru olmayan bir yerel seçime hazırlanıyor.

Suriye'nin toprak bütünlüğüne aykırı olan bu sözde "seçim" ile PKK'nın Suriye kanadı PYD/ YPG Fırat'ın doğusunda kendini meşru hale getirmeye çalışıyor.

BMGK kararına karşı seçim

Terör örgütü PKK, "uluslararası alanda tanınma" planını harekete geçirdi. 2011 yılından beri iç savaş yaşanan Suriye'de meşru olmayan bir "sandık" kurmaya kalktı. Suriye'nin toprak bütünlüğüne tezat olacak şekilde "yerel seçim" çağrısında bulundu. Ancak, bu durum Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına uymuyor. ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in daimi üye olduğu BMGK'nın 2015 yılında kabul ettiği kararda Suriye'nin toprak bütünlüğünün altı çiziliyor. Suriye'de acil bir ateşkesin sağlanması ve ülkede siyasi çözüme ulaşılması çağrısı yapılıyor. Suriye'nin geleceğine Suriye halkının karar vereceği vurgulanıyor. BM'nin desteği ile Suriyelilerin liderliğinde bir siyasi dönüşümün altı çiziliyor. Yani bu kararla, Suriye'nin bağımsızlığı, egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne bağlılık bildiriliyor. BMGK'nın 2254 sayılı kararı doğrultusunda BM tarafından yapılan tüm açıklamalarda Suriye krizinin siyasi çözümünün, Suriyeli tüm tarafların katılımı ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasından geçtiği halen vurgulanıyor.

PKK'nın "Devletleşme" planı

Terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı PYD/YPG BMGK'nın 2254 kararının tam zıttı bir eyleme imza attı. Fırat'ın doğusunda "yerel seçim" çalışmalarına başladı. Belirlenen ilk tarih 30 Mayıs 2024 olarak açıklandı. Ancak seçimin tarihi 11 Haziran'a ertelendi. Seçimin Cezire, Deyr Ez Zor, Rakka, Tabka, Fırat, Münbiç ve Afrin'in Şehba bölgelerinde yapılması planlanıyor. Böylece PKK, "Suriye'de öncelikle özerk bir statü" oluşturacak, sonrasında ise "bağımsız bir devlet kurma" planını devreye sokacak. Buna karşı Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) belediye seçimlerini boykot edeceğini duyurdu. Suriye Kürdistan Demokrat Partisi (PDK-S) genel sekreteri Muhammed İsmail de "Biz bu seçimlere katılmıyoruz. Bize göre bu seçim meşru da değildir" dedi. Ayrıca, bölgedeki diğer siyasi yapılar da seçimlerin boykot edilmesi kararını destekliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika PKK Suriye'de meşru olmayan bir yerel seçime hazırlanıyor - Son Dakika

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