Parlamento Muhabirleri Derneğinin (PMD) 61. kuruluş yıl dönümü TBMM'de kutlandı.
Meclis Basın Koridoru'nda düzenlenen etkinliğe, PMD üyeleri ve parlamento muhabirleri katıldı.
Etkinlikte, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş adına TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, PMD Başkanı Kemal Aktaş'a çiçek takdim etti.
PMD'ye yeni üye olan parlamento muhabirlerine rozetlerinin takıldığı etkinlikte, Derneğin 61. kuruluş yıl dönümü anısına pasta kesildi, parlamento muhabirleri fotoğraf çektirdi.
Son Dakika › Politika › PMD'nin 61. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
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