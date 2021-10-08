Adalet Bakanı Gül, Mardin'de yapılacak olan yeni adliye binası çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül, Mardin'de yapılacak olan yeni adliye binası çalışmalarını yerinde inceledi

MARDİN - Mardin'e gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, kentte yapılacak olan yeni adliye binası çalışmalarını yerinde inceledi.

Bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Mardin'e gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yeni yapılacak olan adliye binasını çalışmalarını yerinde inceleyerek mühendislerden bilgi aldı. Bakan Gül, daha sonra Mardin Valiliğini ziyaret etti. Valilik ziyaretinin akabinde Bakan Gül, Mardin Adliyesini ziyaret ederek adliye çalışanlarının yeni adli yılını kutladı.