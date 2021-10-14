Üye Girişi
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş akademik yılı açılış programına katıldı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş akademik yılı açılış programına katıldı

14.10.2021 17:05

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş akademik yılı açılış programına katıldı AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik yılı açılış programına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş akademik yılı açılış programına katıldı

MARDİN - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik yılı açılış programına katıldı.

Numan Kurtulmuş Mardin'de bir dizi ziyaretlerde bulunarak Mardin Artuklu Üniversitesi akademik yılı açılış programına katıldığı. Programa Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, öğretim üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Törende bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Irak'ta Suriye'de ayrılıkçı fikirlerin darmadağın hale geldiğini söyledi. Kurtulmuş, "Osmanlı Cihan Devletinin 20 yıl gibi küçük bir süre içerisinde paramparça olarak yaklaşık 4 milyon kilometre kareden, 780 bin kilometre kareye nasıl döndüğünü biliyoruz. Bunun temelindeki birçok faktör vardır ama en önemli unsurlardan birisi örneğin Balkanlar'daki tarumar oluşumuz ayrılıkçı fikirlerdir. Arap dünyasındaki isyanların birçoğu oralardaki yıkılış ve çöküş milliyetçiliğin, halkçılığın oralarda yükselmesindendir. Halbuki bu coğrafya bütün insanları bütün farklılıkları bir arada tutan bir coğrafyadır. İşte Mardin'den bahsediyoruz. Mardin aslında bir ebru teknesi içinde her türlü ırktan her türlü inançtan insanların bulunduğu ve asırlardır birlikte yaşadığı bir şehirdir. Ülkemizde böyledir. Dolayısıyla biz insanlarımızın farklılıklarını asla ayrılık vesilesi olarak görmeyeceğiz" diye konuştu.

Ana dili konusunda insanların kendi anadillerini ve ana kültürlerini rahat bir şekilde konuşabilmelerinin en temel insani meselelerden birisi olduğunu belirten Kurtulmuş, "Öyle olduğu için artık üniversitemizde Kürt Dili ve Edebiyatı bölümünü açan bizim yönetimimiz olmuştur. Aynı şekilde ret, inkar ve asimilasyon politikalarının reddederek, vatandaşlarımızın tamamını etnik kökeni ne olursa olsun mezhebi meşrebi ne olursa olsun dini diyaneti ne olursa olsun eşit ve özgür vatandaşlar olduğu inancı ile hareket edenler biz olduk" şeklinde konuştu.

Üniversitelerin, ülkelerin çağdaşlaşma yolculuğunun en önemli aktörlerinden biri olduğunu vurgulayan Vali Mahmut Demirtaş, "Bu temel anlayışla çalışmalarını sürdüren Artuklu Üniversitemiz de ülkemizin yıldızı yükselen akademik duraklarından biridir. Birçok bölümü bünyesinde barındıran üniversitemiz, hayata geçirdiği çalışmalarla üniversitelerimiz arasındaki konumunu her geçen gün yukarıya taşımaktadır" dedi.

Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, ise yeniden yüz yüze eğitimden vazgeçip o soğuk ekranlara mahkum kalınmaması temennisinde bulundu.

Programdan sonra Artuklu Üniversitesi kampüsünde sosyal yaşam merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş akademik yılı açılış programına katıldı
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş akademik yılı açılış programına katıldı
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş akademik yılı açılış programına katıldı
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş akademik yılı açılış programına katıldı
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş akademik yılı açılış programına katıldı
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş akademik yılı açılış programına katıldı
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş akademik yılı açılış programına katıldı
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş akademik yılı açılış programına katıldı
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş akademik yılı açılış programına katıldı
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş akademik yılı açılış programına katıldı
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş akademik yılı açılış programına katıldı

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Artuklu, Mardin, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş akademik yılı açılış programına katıldı - Son Dakika


Son Dakika

Erkek arkadaşını ezerek öldüren kadın, alkole sığındı: Hiçbir şey hatırlamıyorum 17:11 Erkek arkadaşını ezerek öldüren kadın, alkole sığındı: Hiçbir şey hatırlamıyorum Taliban'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret! Ankara'daki görüşmeden ilk kare 17:09 Taliban'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret! Ankara'daki görüşmeden ilk kare İngiltere'de iki enerji şirketi daha iflas etti, toplam sayı 11'e yükseldi 16:54 İngiltere'de iki enerji şirketi daha iflas etti, toplam sayı 11'e yükseldi
Evinde boğularak öldürülen kadının, Müge Anlı ile ilgili paylaşımı yürek burktu 16:47 Evinde boğularak öldürülen kadının, Müge Anlı ile ilgili paylaşımı yürek burktu Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta 16:26 Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı 15:58 Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı
Son Dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey istifa etti 15:46 Son Dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey istifa etti Aydın'da Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak 15:18 Aydın'da Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak

Son Dakika Haberleri
17:18 Felsefe öğretmeni tarafından gürültü yaptığı gerekçesiyle dövüldü! O anlar saniye saniye kamerada
17:11 Erkek arkadaşını ezerek öldüren kadın, alkole sığındı: Hiçbir şey hatırlamıyorum
17:09 Zehra Güneş, "Erkek arkadaş kullanmıyorum" sözlerinden dolayı eleştirenlere seslendi
17:08 Taliban'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret! Ankara'daki görüşmeden ilk kare
17:07 Gülistan Doku'nun erkek arkadaşının üvey babası için yakalama emri çıkartıldı
16:53 Kumsala vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı
16:46 Evinde boğularak öldürülen kadının, Müge Anlı ile ilgili paylaşımı yürek burktu
16:26 Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta
16:17 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 14 Ekim 2021
16:10 Son dakika magazin haberleri!
Felsefe öğretmeni tarafından gürültü yaptığı gerekçesiyle dövüldü! O anlar saniye saniye kamerada Felsefe öğretmeni tarafından gürültü yaptığı gerekçesiyle dövüldü! O anlar saniye saniye kamerada         
17:18
Zehra Güneş, Zehra Güneş, "Erkek arkadaş kullanmıyorum" sözlerinden dolayı eleştirenlere seslendi         
17:10
Gülistan Doku'nun erkek arkadaşının üvey babası için yakalama emri çıkartıldı Gülistan Doku'nun erkek arkadaşının üvey babası için yakalama emri çıkartıldı         
17:08
Kumsala vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı Kumsala vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı         
16:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çubuk'a giden Emine Erdoğan'dan salatalık turşusu istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çubuk'a giden Emine Erdoğan'dan salatalık turşusu istedi         
16:36
Tatil için gittiği Antalya'da 6'ncı kattan feci şekilde zemine çakıldı Tatil için gittiği Antalya'da 6'ncı kattan feci şekilde zemine çakıldı         
16:18
Başarılı voleybolcu Zehra Güneş'ten gündem olacak sözler sözler: Erkek arkadaş kullanmıyorum Başarılı voleybolcu Zehra Güneş'ten gündem olacak sözler sözler: Erkek arkadaş kullanmıyorum         
15:55
Taliban heyeti, Ankara'da! Basın mensuplarına el salladılar Taliban heyeti, Ankara'da! Basın mensuplarına el salladılar         
15:24
Derya Tuna'nın yeğenleri ve komşu arasında kavga çıktı! Bir kişinin burnu bir kişinin de kolu kırıldı Derya Tuna'nın yeğenleri ve komşu arasında kavga çıktı! Bir kişinin burnu bir kişinin de kolu kırıldı         
15:17
Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis         
14:51
Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var         
14:47
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım         
14:26
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz         
13:17
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 17:24:41. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş akademik yılı açılış programına katıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement