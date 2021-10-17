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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Aksaray'da partililerle buluştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Aksaray'da partililerle buluştu Açıklaması

17.10.2021 18:00
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Aksaray'da partililerle buluştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Türkiye'nin teknolojik olarak büyük bir sıçrama gerçekleştirdiğini belirterek, "Hangi alana bakılırsa bu ilerleme net olarak gözüküyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Türkiye'nin teknolojik olarak büyük bir sıçrama gerçekleştirdiğini belirterek, "Hangi alana bakılırsa bu ilerleme net olarak gözüküyor. Savunma Sanayi bunların sadece bir örneği." dedi.

İleri, "Net Konuşalım" programı için geldiği Aksaray'da Vali Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer'i ziyaret etti.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına giderek partililerle görüşen İleri, burada yaptığı konuşmada, kendileri için Aksaray'da olmalarının heyecan verici olduğunu söyledi.

Aksaray'da gençlerin yoğun yaşadığını belirten İleri, şöyle konuştu:

"Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı yaklaşık 6 ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teveccühleriyle kuruldu. Dijital dönüşüm sürecinden geçen Türkiye'de, bu sürecin daha öngörülebilir olması için kurulduk. Bu noktada siyaset üretme konusunda işlevsel olacağız. 3 temel faaliyet alanımız olacak. Bunlarda ilki partimizin bilişim sistemlerinin çıtasını yükseltmek ve orada teknolojik yatırımlar yapmak. AK Parti zaten kurulduğu günden bugüne Türkiye'de teknolojiyi en iyi kullanan partidir. Bu liderliği pekiştirecek hamleler içerisinde olacağız, yakın gelecekte. Diğer bir faaliyet alanımız ise gençlerle etkileşim içerisinde bulunmak."

"Türkiye teknolojik olarak büyük bir sıçrama gerçekleştiriyor"

İleri, kentte gençlerle bir araya gelerek, bilgi ve iletişim teknolojileri kapsamında sohbet edeceklerini ifade etti.

Gençlere Türkiye'nin dijital geleceği noktasında fikir vermek amacıyla programlar düzenlediklerini anlatan İleri, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dijital geleceğini planlamak için birçok devlet organı gece gündüz çalışıyor. Bizler de bu durumu gençlere anlatıyor olacağız. Gençlerden geleceğe ümitle bakmalarını istiyoruz. Türkiye'nin önünün açık olduğuna tüm samimiyetimle inanıyorum. Bunun yanında bilişim sektörünü de dinliyor onlarla toplanıyor, fikirlerini alıyor ve değerlendirmelerine kulak veriyoruz. Türkiye teknolojik olarak büyük bir sıçrama gerçekleştiriyor. Hangi alana bakılırsa bu ilerleme net olarak gözüküyor. Savunma sanayi bunların sadece bir örneği. Gerek girişimciler açısından gerek KOBİ'ler açısından hakikaten ortaya çıkan ürünleri gördükçe insan mutlu oluyor."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Aksaray'da partililerle buluştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Aksaray'da partililerle buluştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Aksaray'da partililerle buluştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Aksaray'da partililerle buluştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Aksaray'da partililerle buluştu Açıklaması

Savunma Sanayi, AK Parti, Türkiye, Aksaray, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Aksaray'da partililerle buluştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Aksaray'da partililerle buluştu Açıklaması - Son Dakika
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