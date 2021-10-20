AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan Dünya Gazeteciler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Yalan ve dezenformasyona karşı hakikat mücadelesinde gazetecilerin büyük sorumluluğu bulunuyor." dedi.

Özkan, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Dünya Gazeteciler Günü'nün ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade eden Özkan, kamuoyunun haber alma hakkının karşılanması ve doğru bilgilendirilmesi noktasında medyanın, demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olarak öne çıktığını belirtti.

Özkan, bu süreçte demokratik ve ahlaki sorumluluk bilinciyle ilkeli şekilde çalışan gazetecilerin, toplum için önemli bir görevi yerine getirdiğine işaret etti.

Türkiye'nin, iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeye uyum sağlayan yazılı ve görsel basın, sosyal medya ve internet gazeteciliği alanlarında dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığına dikkati çeken Özkan, "Son 19 yılda hayata geçirdiğimiz reformlar, Türk basınının zenginleşmesine, çeşitlenmesine, daha demokratik ve özgürlükçü bir yapıya kavuşmasına vesile oldu." ifadesini kullandı.

Sosyal medyanın haber akışındaki hız ve kamuoyu üzerindeki etkisinin giderek artması ile bu mecra aracılığıyla kamuoyunun yanıltılmasının, terör propagandası yapılmasının, hak ve özgürlüklere yönelik ihlallerin çözüm aranan büyük sorunlardan olduğunu vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"Yalan ve dezenformasyona karşı hakikat mücadelesinde gazetecilerin büyük sorumluluğu bulunuyor. İnanıyorum ki amacı gerçekten habercilik olanlar ile haberciliği araçsallaştıranlar ayrıldıkça medya kuruluşlarımız asli fonksiyonlarını icra edecek, ülkemizin demokrasi standartlarının artmasına, kalkınmasına, güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Bu düşüncelerle, dünyanın çeşitli bölgelerinde pandemi gibi zor şartlar altında görevlerini yerine getirmekte olan gazetecilerimize takdirlerimi belirtiyor, vefat eden basın mensuplarına Allah'tan rahmet diliyorum. Medya mensuplarımızın Dünya Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, kendilerine başarılar diliyorum."