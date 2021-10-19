AK Parti heyeti muhtarlar ile bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

AK Parti heyeti ilk olarak Bahçelievler Mahalle Muhtarı Hanifi Şaşmaz'zı ziyaret ederek Muhtarlar Gününü kutlayarak mahallede yürütülen çalışmalar ve muhtarların sorunları ile ilgili istişarelerde bulundu.

Daha sonra Adıyaman'ın en genç muhtarı olan Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin ziyaret edildi. Muhtar Şahin'e yapılan ziyaret sonrasında il merkezinde tek kadın muhtar olan Eskisaray Mahalle Muhtarı Fatma Göksu'yu ziyaret ederek 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutladı.

Ziyaretler sonunda bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin 19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla muhtarları ziyaret ettiklerini belirterek, "Muhtarlarımızı ziyaretimizde en kıdemlisinden başlayarak en genç muhtarımızla, şehrimizin tek kadın muhtarımıza yönelik gerçekleştirdik. Bu sembolik ziyaretlerle aslında tüm muhtarlarımızı ziyaret etmiş olduk. Bu vesile ile tüm muhtarlarımıza aileleri ile birlikte sağlıklı ve huzurlu bir ömür temenni ediyorum" dedi.

Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ise bu anlamlı günde muhtarları ziyaret ederek hem bugüne özel günlerini kutladıklarını ve bu vesileyle de sorunları ilk ağızdan dinleme fırsatı yakaladıklarını ifade ederek, "AK Parti olarak yerel demokrasinin en önemli temsilcilerinden olan muhtarlarımızı önemsiyoruz. Bugün ziyaret ettiğimiz muhtarlarımızın şahsında tüm muhtarlarımızın 'Muhtarlar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN