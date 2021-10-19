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AK Parti'li Subaşı, Kılıçdaroğlu'nun "çaresizliğin finalini" yaşadığını söyledi - Son Dakika

AK Parti'li Subaşı, Kılıçdaroğlu'nun "çaresizliğin finalini" yaşadığını söyledi

19.10.2021 16:25
AK Parti'li Subaşı, Kılıçdaroğlu'nun

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı üslubun, onun bitişinin, çaresizliğinin ve tükenmişliğinin dile gelmiş hali olduğunu söyledi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı üslubun, onun bitişinin, çaresizliğinin ve tükenmişliğinin dile gelmiş hali olduğunu söyledi.

Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son yolculuğuna uğurlanan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'a, Allah'tan rahmet diledi, 19 Ekim 2003'te vefat eden Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i saygı ve rahmetle andı.

Muhtarlar Günü'nü kutlayan Subaşı, muhtarlık kurumunun, demokrasinin en küçük mihenk taşı olmakla birlikte, milletin sesi ve vicdanını temsil ettiğini kaydetti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, bir süre önce memurları devlete karşı isyana çağırdığını savunan Subaşı, "Ana muhalefet partisi liderinin açıklamaları net bir akıl tutulmasıdır. Genel Başkan olduktan sonra girdiği tüm seçimleri kaybeden bu şahıs, bitişinin ve çaresizliğin finalini yaşıyor olsa gerek. Kullandığı tehdit üslubu, bitişinin ve çaresizliğinin, tükenmişliğinin dile gelmiş halidir." diye konuştu.

Subaşı, Osman Kavala'nın yargılanma sürecine ilişkin açıklamaları nedeniyle 10 ülkenin büyükelçileri için, "Bu ülkelerin hadsiz büyükelçilerini esefle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir, AK Parti, Subaşı, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Subaşı, Kılıçdaroğlu'nun 'çaresizliğin finalini' yaşadığını söyledi - Son Dakika


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