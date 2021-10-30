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AK Parti'nin 'Teşkilat Akademisi' başladı - Son Dakika

AK Parti'nin 'Teşkilat Akademisi' başladı

30.10.2021 18:33
AK Parti'nin 'Teşkilat Akademisi' başladı

AK Parti Genel Merkezi tarafından Adıyaman'da düzenlenen 'Teşkilat Akademisi' başladı.

AK Parti Genel Merkezi tarafından Adıyaman'da düzenlenen 'Teşkilat Akademisi' başladı.

'Bu hikayenin kahramanı sensin' mottosuyla Türkiye Petrolleri Konferans Salonunda düzenlenen Teşkilat Akademisi eğitimleri açılış konuşmalarıyla başladı. Teşkilatın her kademesinden kişilerin katıldığı eğitim 2 gün sürecek.

AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitimlerde birbirinden farklı konularda 10 konuşmacı 2 gün boyunca eğitim verecek.

Açılışta konuşan AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti'nin 20 yıllık tarihinde teşkilat mensuplarının bir başarı hikayesi yazdığını belirterek, "Genel merkezimiz tarafından başlatılan ve iki gün sürecek olan akedemi Adıyaman'da başlatıldı. Teşkilatın bütün kademeleri sahada, AK Partinin, bu davanın büyük hikayesini yazdı. Bu hikayeyi herkes sahiplendi ve hep birlikte kendi inanç ve ideallerimiz doğrultusunda şekillenen bir yapıya büründü. Teşkilatın en fazla yüklenen, eğitim noktasına dönüşmesiyle ilgili bir çalışmadır" dedi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise açıklamasında, "Bu hikayenin kahramanı sensin, sloganıyla başlatılan teşkilat akademisini gerçekleştiriyoruz. Bu sloganı çok önemsiyorum. Her insanın çok önemli olduğunu, her insanın niteliğinin olduğunu bize gösteriyor. Teşkilatlarda tozlanma varsa, bu tozun kalkmasını, bireyin ön planda tutulması, bireyin sorumluluk almasını önemseyen bir partiyiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürekli kendimizi güncelliyoruz. Cumhurbaşkanımızın üzerinde olan bu yükün teşkilatlar tarafından daha fazla alınması gerektiğini önemsiyorum" diye konuştu.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Ahmet Gündoğan ise açışta yaptığı konuşmada, "Mükemmel bir davanın, mükemmel bir şekilde temsilini yapan liderin, bu dava aşkını kavramak ve kendimizi sorumlu hissetmektir. İllerimizdeki teşkilatlarımızla bu dava aşkını paylaşmak ve hikayenin bir kahramanı olduğunu bilmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN

AK Parti'nin 'Teşkilat Akademisi' başladı
AK Parti'nin 'Teşkilat Akademisi' başladı
AK Parti'nin 'Teşkilat Akademisi' başladı

Araştırma Geliştirme, Adıyaman, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti'nin 'Teşkilat Akademisi' başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'nin 'Teşkilat Akademisi' başladı - Son Dakika
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