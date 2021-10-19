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AK Partili Tin, ihracata yönelik yatırım ve üretimin teşvik edilmesine dair kanun teklifini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Partili Tin, ihracata yönelik yatırım ve üretimin teşvik edilmesine dair kanun teklifini değerlendirdi Açıklaması

19.10.2021 18:39
AK Partili Tin, ihracata yönelik yatırım ve üretimin teşvik edilmesine dair kanun teklifini değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, "Üreten, ülkemize değer sunan, yatırım yapan, emek veren, sanayicimizin, ihracatçımızın ve sektörde alın teri döken her bir vatandaşımızın hak hukukunu korumak, taleplerini yerine getirmek için bizler üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da kararlıyız." dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, "Üreten, ülkemize değer sunan, yatırım yapan, emek veren, sanayicimizin, ihracatçımızın ve sektörde alın teri döken her bir vatandaşımızın hak hukukunu korumak, taleplerini yerine getirmek için bizler üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da kararlıyız." dedi.

Tin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ihracata yönelik yatırım ve üretimin teşvik edilmesine dair kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını hatırlatarak, teklif hakkında bilgi verdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi'nin öz kaynaklarıyla kurulan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'ne, ihracatçı birliklerince gerekli sermaye katkısı sağlanması için bir düzenleme yapıldığını dile getiren Tin, düzenlemeyle Eximbank'a aktarılmak üzere, ihraç bedelinin on binde üçüne kadar, hizmet sektöründe brüt asgari ücretin on katına kadar kesinti yapılacağını bildirdi.

İhracatçı birliklerinin yedek akçelerinde bulunan meblağlar ile halihazırda TİM nezdinde faaliyet gösteren Türkiye Tanıtım Grubu'nun varlıklarının İhracatı Geliştirme AŞ'ye aktarılmasını sağlayacaklarını belirten Tin, "İhracatçılarımıza sadece ihracat kredilerinde kefalet kurumu olarak hizmet edecek olan İhracatı Geliştirme AŞ'ye gelir, kurumlar ve katma değer vergisi ile damga ve harç muafiyeti tanınmasını sağladık." ifadelerini kullandı.

Tin, ilk kez faaliyete geçecek serbest bölgelerde, işleticilerin serbest bölgelerin işletilmesi ile ilgili faaliyetlerden elde ettikleri kazançların, 30 yılı geçmemek ve Ticaret Bakanlığınca kendilerine verilecek ilk faaliyet ruhsatında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir veya kurumlar vergisinden müstesna olacağını vurguladı.

Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ'nin, diğer kamu bankalarına halihazırda tanınan istisna ve muafiyetlere sahip olmasının önünün açılacağını dile getiren Tin, esnaf ve sanatkar meslek kuruluşlarının seçim dönemlerinde, seçimlere katılan tüm adayların eşit şartlara sahip olmasını hedeflediklerini aktardı.

Tin, meslek kuruluşu üyelerine sadece kayıtlı olduğu meslek kuruluşu ile sınırlı kalmak kaydıyla Ticaret Bakanlığı e-esnaf ve sanatkar veri tabanı üzerinden, üyelerin adı soyadı ve bazı bilgilerini içeren listeye erişim yetkisi verdiklerini de bildirdi.

Teklifle, kaçakçılık suçlarına konu eşya ve araçların tasfiye işlemlerinin daha etkin ve hızlı şekilde yapılmasını sağlayacaklarını anlatan Tin, şirketlerin tasfiye sürecinin de 6 aydan 3 aya indirileceğini belirtti. Tin, şunları söyledi:

"Ticaretin tıkanan damarlarını, kanallarını açmak bizim temel görevimiz. Üretim, istihdam, istikrar ve güven iklimini yaşatmak için vazifemizi hakkıyla yerine getiriyoruz, getireceğiz. Üreten, ülkemize değer sunan, yatırım yapan, emek veren, sanayicimizin, ihracatçımızın ve sektörde alın teri döken her bir vatandaşımızın hak hukukunu korumak, taleplerini yerine getirmek için bizler üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da kararlıyız."

Milletvekili, Denizli, Türkiye, Yatırım, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Tin, ihracata yönelik yatırım ve üretimin teşvik edilmesine dair kanun teklifini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Tin, ihracata yönelik yatırım ve üretimin teşvik edilmesine dair kanun teklifini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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