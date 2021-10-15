Almanya'da koalisyon görüşmeleri başlıyor - Son Dakika

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında üçlü bir koalisyon hükümeti kurmak amacıyla müzakerelere başlama konusunda anlaşmaya vardı.

Almanya'da 26 Eylül'de yapılan seçimlerin ardından seçimi kazanan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında üçlü bir koalisyon hükümeti kurmak amacıyla ön görüşmeler bugün sona erdi. Üçlü koalisyon için görüşmelerin sona ermesinden sonra bir açıklama yapan Sosyal Demokratların lideri ve Başbakan Adayı Olaf Scholz, "Koalisyon görüşmeleri için 12 sayfadan oluşan bir metin üzerinde anlaştık" dedi. Bu metinin koalisyon müzakerelerinde bir temel oluşturacağını dile getiren Scholz, "Almanya'nın muhtemelen 100 yılı aşkın süredir gerçekleştirdiği en büyük endüstriyel modernizasyon projesi olacak" dedi. Scholz hükümetin Noel tatiline kadar kurulacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.

FDP lideri Christian Lindner ise, "Son birkaç güne özel bir siyasi tarz damgasını vurdu. Bu tarz tek başına Almanya'nın siyasi kültüründe bir dönüm noktasına işaret ediyor. Bir koalisyonun parçalarının toplamından daha büyük hale gelme şansı var. Uzun süredir modernleşme için şimdiki ile karşılaştırılabilir bir fırsat yoktu" ifadelerini kullandı.

FDP pazartesi günü üyelerine koalisyon görüşmelerini önerecek

Yeşiller partisi lideri Robert Habeck, finans ve yatırım anlayışını bir başarı olarak nitelendirerek, "Burada Yeşiller ve FDP birbirinden çok uzakta. Yine de vatandaşlara yük bindirmemeyi başardık, ancak yine de yatırımları mümkün kıldık. Uzun görüşmelerden sonra çok sevindirici bir sonuç" dedi.

Partilerin kısa bir süre sonra koalisyon hükümeti için resmi müzakerelere geçmesi bekleniyor. - KÖLN