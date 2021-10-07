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Almanya'da "trafik ışığı koalisyonu" için ilk üçlü görüşme - Son Dakika

Almanya'da "trafik ışığı koalisyonu" için ilk üçlü görüşme

07.10.2021 16:01
Almanya'da

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında "trafik ışığı koalisyonu" için ilk üçlü görüşme başladı.

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında "trafik ışığı koalisyonu" için ilk üçlü görüşme başladı. Üçlü görüşmelerde iklim, borçlanma, vergilendirme, asgari ücret, işsizlik parası, sağlık ve bakım hizmetleri, emeklilik, kira artışı gibi öne konularda farklı çizgilerde bulunan üç partinin sıkı pazarlık yapması bekleniyor.

Almanya'da 20. federal hükümet için 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerde hiçbir partinin çoğunluğu elde edememesi üzerine başlayan koalisyon görüşmeleri devam ediyor. Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) liderleri ile üst düzey isimleri, üçlü bir koalisyon hükümeti kurmak bugün ön görüşmelere başladı. Şimdiye kadar taraflar, koalisyon hükümeti için ikili görüşmelerde bulunurken, ilk kez üçlü görüşme gerçekleştirildi. SPD Genel Başkanı Walter Borjans gazetecilere yaptığı açıklamada, "Müzakerelere büyük bir güvenle giriyorum" dedi. Yeşiller'den yapılan açıklamalar daha çok müzakerelerin hızla sonuçlandırılması ihtiyacına ve potansiyel koalisyon ortaklarının açıklığına odaklandı. Eş Başkan Robert Habeck, "Ortakların, bir şeyleri denemesine izin verecek karşılıklı güven olması gerekiyor" ifadesini kullandı. FDP ise daha temkinli davranarak SPD ile üçlü görüşmelerden sonuç çıkmazsa muhafazakar Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile koalisyon için kapının hala açık olduğunu vurguladı.

Bugünkü görüşmelerde neler oluyor

Parti liderleri ve üç partinin üst düzey üyeleri, koalisyon için resmi müzakerelere başlayıp başlamayacaklarını belirlemek için Berlin'de bir araya geldi. Yaklaşık 1 hafta sürmesi beklenen üçlü görüşmelerde tarafların ilerleme sağlaması durumunda, bu kez koalisyon hükümeti için" resmi müzakerelere" geçilecek. Sosyal Demokratlar görüşmelerden umutlu olsa da taraflar arasında aşılması gereken büyük engeller bulunuyor.

Üç parti arasındaki görüş ayrılıkları

Üç parti arasında en büyük engeli "vergilendirme" konusu oluşturuyor. SPD ve Yeşiller tarafından savunulan ılımlı vergi artışları FDP tarafından net bir dille reddediliyor. SPD ve Yeşiller, servet vergisi getirilmesinden yana olurken, FDP bu fikre karşı çıkıyor. Borçlanma konusunda Yeşiller borçlanmanın ancak altyapının yenilenmesini veya yatırımın teşviki için sıcak bakarken, FDP mevcut kuralların herhangi bir şekilde gevşetilmesini istemiyor. SPD ise mevcut sistemin devam etmesinden yana görüş belirtiyor. SPD, CO2 emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 65 oranında azaltma taahhüttü verirken, seçim kampanyası sırasında Olaf Scholz, 2038'de kömürü aşamalı olarak bırakma söz verdi. Yeşiller ise 2030 yılına kadar CO2 emisyonlarında yüzde 70 azalma çağrısı yapıyor. Yeşiller, CO2 fiyatının 2023 yılına kadar 60 Euro'ya yükselmesini isterken, herkese enerji desteği verilmesini, kömürü en geç 2030 yılına kadar aşamalı olarak bitirmek ve 2030'dan itibaren sadece emisyonsuz arabaların kaydının yapılmasını istiyor. FDP ise Almanya için "katı bir CO2 limiti" belirlemek istiyor.

Üçlü arasında asgari ücret, işsizlik parası, sağlık ve bakım hizmetleri, emeklilik ve kira artışı konularında da uzlaşı sağlanması gerekiyor.

Seçim sonuçları

Ülkede 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerin resmi ön sonuçlarına göre, SPD oyların yüzde 25.7'sini, Hıristiyan Birlik Partileri CDU/CSU ise yüzde 24.1'ini kazandı. Yeşiller Partisi yüzde 14,8 ile üçüncü olurken, dördüncü sıradaki Hür Demokrat Parti yüzde 11,5 oranında oy aldı. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif partisi (AFD) ise oy kaybına rağmen 10.3 oy oranı ile Federal Meclise girdi. Sol Parti (Die Linke) ise yüzde 4.9 oy alarak Federal Meclise girmeyi başaramadı. - BERLİN

Almanya'da trafik ışığı koalisyonu için ilk üçlü görüşme
Almanya'da trafik ışığı koalisyonu için ilk üçlü görüşme

Sosyal Demokrat Parti, Demokrat Parti, Koalisyon, Almanya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Almanya'da 'trafik ışığı koalisyonu' için ilk üçlü görüşme - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da "trafik ışığı koalisyonu" için ilk üçlü görüşme - Son Dakika
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