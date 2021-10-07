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Bakan Derya Yanık: "Biz birlikte güçlüyüz" - Son Dakika

Bakan Derya Yanık: "Biz birlikte güçlüyüz"

07.10.2021 15:23

Bakan Derya Yanık: "Biz birlikte güçlüyüz" Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Birbirimizin değerlendirmelerini, görüşlerini alıp bunlardan bir sonuç cümlesi çıkarmaya gayret edeceğiz" "Kadının insan haklarının teslim edilmesi son 19 yıldır hükümetlerimiz için öncelikli hedefler...

Bakan Derya Yanık: "Biz birlikte güçlüyüz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık:

"Birbirimizin değerlendirmelerini, görüşlerini alıp bunlardan bir sonuç cümlesi çıkarmaya gayret edeceğiz"

"Kadının insan haklarının teslim edilmesi son 19 yıldır hükümetlerimiz için öncelikli hedefler arasında yer almıştır"

"Güçlü toplum güçlü aileden, güçlü aile de güçlü kadınlardan oluşur"

"Bakanlığımız hizmetlerinin tamamını kapsayan Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı oluşturacağız"

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Yaptığımız bütün işlerin, vatandaşlarımıza faydalı olması ve insani değerlerin güçlenmesine katkı sunması hedefini güdüyoruz. Dolayısıyla bu çerçevede de 'Biz birlikte güçlüyüz'" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen Sivil Toplum Buluşmaları ilkine başkanlık yaptı. Özel bir otelde gerçekleşen ve 42 Sivil Toplum Kuruluşunun katıldığı ilk buluşmanın teması 'Kadın' olarak belirlendi. Buluşmada açılış konuşması gerçekleştiren Bakan Yanık, "Bugün amacımız kadınlara yönelik sosyal hizmetler sunan, hak savunuculuğu yapan, faaliyetler yürüten siz değerli sivil toplum temsilcilerimiz ile işbirliğimizi güçlendirmek adına yeni yöntemler belirlemek" ifadelerini kullandı.

"Birbirimizin değerlendirmelerini, görüşlerini alıp bunlardan bir sonuç cümlesi çıkarmaya gayret edeceğiz"

STK'nın içerisinden geldiği için STK'ların öneminin oldukça yüksek olduğunu ifade eden Bakan Yanık, "Sivil toplumun kıymetli temsilcileri, ben de sivil toplumun içerisinden gelen birisi olarak halen birlikte çalıştığımız dostlarımızı burada görmekten memnuniyeti ifade etmek isterim. Sivil toplum çalışmaları bizim toplumumuzun, medeniyetimizin hiç yabancısı olmadığı çalışmalardır. Bizler yüzlerce yıllık vakıf kültürü sebebiyle sivil toplum çalışmalarına zaten fazlasıyla aşinayız. Bu anlamda medeniyetimiz bir vakıf medeniyetidir tanımlamasını sıkça duymuşsunuzdur. Vakıf medeniyeti bugün evrildiği şekliyle bakıldığında, sivil toplum hareketleri kamu ve sivil alanın en yoğun, en doğrudan bir biçimde bir araya geldiği birleştiği alanlardır. Gerçekten kamu ve sivil alanın bu kadar doğrudan bu kadar karşılıklı bir araya geldiği görüşlerini, değerlendirmelerini, katkılarını paylaştığı çalışmaların kuşkusuz kamu olarak bizim çalışmalarımıza sağlayacağı katkı tartışmasız. Bu buluşmaları önemsiyoruz. O bakımdan çıkacak sonuçları önemsiyoruz. Neler yaptık? Sizlerle paylaşmak ama neler yapacağız? Bunların da bir anlamda bir zihinsel çalışmasını beraber yapmak çok önemli. Olabildiği kadar geniş katılımla, bugün kadın STK'ları buluşmamız. Bu alanda çalışan bütün ulaşabildiğimiz STK'ları davet etmeye özen gösterdik. Burada birbirinden çok farklı görüşler, çok farklı değerlendirmeler, yaklaşımlar çıkabilir. Birbirimizin değerlendirmelerini, görüşlerini alıp bunlardan bir sonuç cümlesi çıkarmaya gayret edeceğiz" diye konuştu.

"Kadının insan haklarının teslim edilmesi son 19 yıldır hükümetlerimiz için öncelikli hedefler arasında yer almıştır"

Sivil toplum temsilcileri ile yapılacak buluşmaların ilkinin kadın konusunda çalışan STK'lar ile başlandığını aktaran Bakan Yanık, "Kadınların yaşam şartlarını iyileştirmenin toplumsal dayanışmayı güçlendirecek birincil koşul olduğunu vurgulamak istiyoruz. Bugün amacımız kadınlara yönelik sosyal hizmetler sunan, hak savunuculuğu yapan, faaliyetler yürüten siz değerli sivil toplum temsilcilerimiz ile işbirliğimizi güçlendirmek adına yeni yöntemler belirlemek. Bir milletin birlik beraberliğini devamlı kılan en belirleyici değer kuşkusuz adalettir. Bu anlamda kadının insan haklarının teslim edilmesi son 19 yıldır hükümetlerimiz için öncelikli hedefler arasında yer almıştır. Bu doğrultuda geçtiğimiz 19 yıl içinde, Medeni Kanun, İş Kanunu ve Türk Ceza Kanunu gibi temel kanunlarda yaptığımız eşitlikçi reformlarla, Türkiye'de tüm mevzuatı, kadın erkek fırsat eşitliği ilkesini gözeten bir yapıya kavuşturduk. Kaldı ki sizler zaten bu süreçte birebir tanığı, takip eden arkadaşlarımızsınız" dedi.

"Güçlü toplum güçlü aileden, güçlü aile de güçlü kadınlardan oluşur"

Kadınların toplum içindeki öneminin büyük olduğuna vurgu yapan Yanık, "Kadınlarımız toplumun birleştirici üyeleri olduğu gibi ailelerimiz için de vazgeçilmezdir. Güçlü toplum güçlü aileden, güçlü aile de güçlü kadınlardan oluşur inancını taşıyoruz. Kadını güçlendirmek ve üretim bandı içinde tutmak bu nedenle de ailenin korunması, devamlılığı, sağlıklı mutlu refah içinde bir aile tesis etmek içinde çok önemli. Bu konuda doğum izni ile ilgili düzenlemeler, kreş desteği, sigorta prim destekleri, yarı zamanlı çalışma gibi teşviklerle kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

Kadınların insan onuruna yakışan bir yaşam sürmeleri en tabii insan haklarındandır. Şiddet maalesef pek çok alanda kadının özgüvenine zarar veren, emeğinin karşılığını almasına engel olan bir tutum olarak karşımıza çıkıyor. Her ne sebeple ve nerede yaşanmış olursa olsun, kadına yönelik her türlü şiddet, ihmal ve istismarı, insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Bakanlığımız hizmetlerinin tamamını kapsayan Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı oluşturacağız"

Kadınlara yönelik yapılacak olan çalışmalarda STK'larla bilgi alışverişin süreceğini söyleyen Bakan Yanık, "Odak grup çalışmalarımız süresince yapacağımız istişarelerde sivil toplum kuruluşlarımızın saha tecrübelerine ilişkin değerlendirmelerini dinleyerek fikir alışverişinde bulunacağız. Sivil Toplum Buluşmalarımız sonucunda ise sizlerle belirleyeceğimiz ortak hususlar doğrultusunda Bakanlığımız hizmetlerinin tamamını kapsayan Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı oluşturacağız. Bakanlığımızın ilk sivil toplum vizyon belgesinde yer alacak eylemleri hayata geçirerek; Bakanlığımız ve sivil toplum iş birliğini güçlendirmeyi, sistematik olarak istişare ortamı oluşturmayı, ki bunu da çok önemsiyoruz, burada başlayıp burada bitmeyen, bundan sonra devam eden, sürdürülebilir bir ilişki kurmak bizim için son derece kıymetli. Bunu bakanlık politikası haline getirmeyi amaçlıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"Biz birlikte güçlüyüz"

Türkiye'nin geleceği için birlik ve bütünlüğün önemli olduğunu belirten Bakan Yanık, "Yaptığımız bütün işlerin, vatandaşlarımıza faydalı olması ve insani değerlerin güçlenmesine katkı sunması hedefini güdüyoruz. Dolayısıyla bu çerçevede de 'Biz birlikte güçlüyüz' diyoruz. 'Birlikte güçlüyüz' mottosunu çalışmalarımızın her alanına, her başlığına yaymak arzusunda da çok samimi olduğumu bir kez daha huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. Hepinize bu vesileyle tekrar çalışmalarımıza verdiğiniz destekten bu toplantıya katılımızdan ve bundan sonra devam edecek, devam etmesini umduğumuz işbirliğinden dolayı ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Hepinizin görüş ve değerlendirmelerini heyecanla dinlemeyi beklediğimi ifade etmek istiyorum" ifadelerini yer verdi.

4 farklı temada gerçekleştirilecek Sivil Toplum Buluşmalarının sonunda sosyal amaçlı vakıf, dernek ve diğer STK'ların da işbirliğinde Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı oluşturulması hedefleniyor.

Sivil Toplum Vizyon Belgesi, bakanlık tarafından geliştirilecek olan orta ve uzun vadeli stratejileri içerirken; Eylem Planı ile de stratejilerin uygulanmasının izlenmesi, gerekli araştırma, analiz ve değerlendirme çalışmalarının yapılması sağlanacak.

Bakan Derya Yanık: Biz birlikte güçlüyüz
Bakan Derya Yanık: Biz birlikte güçlüyüz
Bakan Derya Yanık: Biz birlikte güçlüyüz
Bakan Derya Yanık: Biz birlikte güçlüyüz

Sivil Toplum Kuruluşları, Derya Yanık, Türkiye, Kamu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Derya Yanık: 'Biz birlikte güçlüyüz' - Son Dakika


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