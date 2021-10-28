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Başkan Alpaslan Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına aday olduğunu açıkladı - Son Dakika

Başkan Alpaslan Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına aday olduğunu açıkladı

28.10.2021 12:15
Başkan Alpaslan Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına aday olduğunu açıkladı

S.S Van Hızır Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Alpaslan, önümüzdeki aylarda yapılacak olan Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına aday olacağını açıkladı.

S.S Van Hızır Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Alpaslan, önümüzdeki aylarda yapılacak olan Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına aday olacağını açıkladı.

Kentteki bir lokantada ulusal ve yerel basınla bir araya gelen Başkan Alpaslan, önümüzdeki aylarda yapılacak olan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına aday olacağını duyurdu. Esnafa öncülük etmek ve onlara en iyi temsiliyeti sağlamayı kendilerine görev bildiğini ifade eden Alpaslan, "Biz bu anlayışla büyüdük, büyüklerimizde de bunu gördük. Şoför esnafı, Van odalar birliğinin en büyük esnaf odasıdır. Kentimiz büyüyor ve gelişiyor. Bundan dolayı bizde esnafımızı geliştirmek zorundayız. Van, şu an ulaşımda çok büyük sorunlar yaşıyor. 2014 yılında Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı seçimini kaybettim. O zaman ki gelen yönetim kurulu arkadaşlarımız, esnafımıza birtakım taahhütlerde bulundular. Ancak bu vaatlerin hiçbirini gerçekleştirmediler" dedi.

Hiçbir siyasi partiye mensup olmadığının altını çizen Alpaslan, "Dini, dili, ırkı ve ideolojisi ne olursa olsun. Bu mesele ekmek davası ve bu mesele çoluk çocuğumuzun davasıdır. Devletin sunmuş olduğu bütün imkanları esnafımıza sunmamız gerekiyor. Barış, kardeşlik ve hoşgörüyle temiz ve helal emeğimizi çocuklarımıza götürmek bizim en büyük şiarımız olmalı. Buda ilk başta biz yöneticilerde olmalı. Bu anlamda da yaşanan bu sorunları düzeltmek ve sorunları düzelteceğime inandığım için oda başkanlığına talibim. Benim davam ekmek davası ve hiçbir siyasi partiye mensup olmaksızın bu dönem şoförler odası başkanlığına adayım" ifadelerini kullandı.

Oda başkanlığı yaptığı dönemde 6 bin 900 TL SGK borcunun olduğunu ifade eden Alpaslan, "Ben kaybettikten sonra bir basın açıklaması yapıldı. 'Oda borç içerisinde yüzüyor, odada yönetim bize borç bıraktı' diye. Benim bıraktığım borç 6 bin 900 TL SGK borcuydu. Daha dün almış olduğum şoförler odasının benden sonraki vergi ve SGK borçlarıyla ilgili belgeleri göstereceğim. Şoförler odasının anaparası 475 bin 653 TL 11 kuruş, ana borcu ise 2014 yılının ocak ayından bu yana olan borcun gecikme faizi 280 bin 994 TL 20 kuruş. Toplamda 756 bin 647 TL 37 kuruş. Bu sadece şoförler odasının şu an ki vergi borcu. SGK borcu da; anapara 624 bin 818 TL 36 kuruş, gecikme faizi ise 493 bin 669 TL 85 kuruş. Toplamda SGK borcu 1 milyon 118 bin 488 TL 21 kuruş. Hiçbir icraat üretmeyen insan, iftira ve yalan üretir. Bunların yalanı, dolanı, iftiraları ortada. Vaatleri de ortada, tek bir kelime, bir vaat yapmışlarsa bütün kamuoyu önünde özür dileyeceğim. 8 yıl boyunca ne yaptı? 8 yıl boyunca şoförler odasını 80 yıl geriye götürdü. Odanın bugün itibariyle 1 milyon 49 bin lira icrası var. 1 milyon 49 bin liranın yanında 1 milyon 118 bin 488 TL de SGK borcu, 756 bin lira vergi borcu var" diye konuştu. - VAN

Başkan Alpaslan Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına aday olduğunu açıkladı
Başkan Alpaslan Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına aday olduğunu açıkladı

Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Lirası, Esnaf, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Alpaslan Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına aday olduğunu açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Alpaslan Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına aday olduğunu açıkladı - Son Dakika
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