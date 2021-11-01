Üye Girişi
Başkan Altay öğretmen ve öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Başkan Altay öğretmen ve öğrencilerle buluştu

01.11.2021 14:04
Başkan Altay öğretmen ve öğrencilerle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Anadolu İmam Hatip ve Atatürk Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Anadolu İmam Hatip ve Atatürk Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Atatürk Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında okul yöneticileri ve öğrencilerle buluşan Başkan Altay, yarınların teminatı olan gençlerin ve onların yetişmesinde büyük paya sahip olan öğretmenlerin her zaman yanında olduklarını söyledi. Fırsat buldukça okulları ziyaret ettiklerini belirten Başkan Altay, "Konya'mızın tarihinde önemli yere sahip olan Karatay İmam Hatip Lisesi ve Atatürk Lisesi'nde gençlerle buluşarak sohbet ettik. Gençlerimiz şehrimizin ve ülkemizin yarınları. Onların eğitimlerini en güzel şekilde almaları için her zaman elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Gösterdikleri ilgiden dolayı okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA

Başkan Altay öğretmen ve öğrencilerle buluştu
Başkan Altay öğretmen ve öğrencilerle buluştu
Başkan Altay öğretmen ve öğrencilerle buluştu
Başkan Altay öğretmen ve öğrencilerle buluştu

Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Lisesi, Konya, Altay, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Altay öğretmen ve öğrencilerle buluştu - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile yapılan görüşmenin detaylarını anlattı: Samimi, yapıcı ve olumlu bir toplantı yaptık 13:59 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile yapılan görüşmenin detaylarını anlattı: Samimi, yapıcı ve olumlu bir toplantı yaptık Redknapp , Ozan Kabak'a eleştiride bulundu: Bu çocuk kendini Zidane sanıyor, aptalca hataları bırakmalı 13:37 Redknapp , Ozan Kabak'a eleştiride bulundu: Bu çocuk kendini Zidane sanıyor, aptalca hataları bırakmalı Ünlü şarkıcı Bengü, ikinci kez anne oldu 13:28 Ünlü şarkıcı Bengü, ikinci kez anne oldu
Muhsin Yazıcıoğlu ölümünde dikkat çeken detay! 13:05 Muhsin Yazıcıoğlu ölümünde dikkat çeken detay! "Beni öldürmek istiyorlar" demiş Edis, Zeynep Bastık'la sarmaş dolaş dansıyla ilgili ilk kez konuştu: Performans sergiledik 12:46 Edis, Zeynep Bastık'la sarmaş dolaş dansıyla ilgili ilk kez konuştu: Performans sergiledik Doktorların teşhis koyamadığı 29 yaşındaki genç, bir ayda yatağa mahkum oldu 12:06 Doktorların teşhis koyamadığı 29 yaşındaki genç, bir ayda yatağa mahkum oldu
Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi 11:58 Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi Türkiye'de 80 erkek üzerinde araştırıldı! İşte korona sonrası görülen cinsel iktidarsızlığın nedeni 11:47 Türkiye'de 80 erkek üzerinde araştırıldı! İşte korona sonrası görülen cinsel iktidarsızlığın nedeni

Son Dakika Haberleri
14:01 Cengiz Ünder, Robben'e dönüştü! Milli futbolcumuz Fransa'yı yerlebir ediyor
13:42 Erdoğan-Biden zirvesi dünya basınında geniş yer buldu
13:36 Redknapp , Ozan Kabak'a eleştiride bulundu: Bu çocuk kendini Zidane sanıyor, aptalca hataları bırakmalı
13:36 Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor
13:14 Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri yükseliyor
13:05 Muhsin Yazıcıoğlu ölümünde dikkat çeken detay! "Beni öldürmek istiyorlar" demiş
12:57 Hangi parti seçmeni nereden alışveriş yapıyor? Bu araştırma ilk kez yapıldı, işte sonuçlar
12:45 Edis, Zeynep Bastık'la sarmaş dolaş dansıyla ilgili ilk kez konuştu: Performans sergiledik
12:29 Alkol kullananlara kötü haber! Biraya yeni zam geldi
12:16 Son Dakika! Türkiye ve ABD savunma bakanlığı heyetleri, F-35'lerle ilgili ikinci toplantıyı Washington'da yapacak
Cengiz Ünder, Robben'e dönüştü! Milli futbolcumuz Fransa'yı yerlebir ediyor Cengiz Ünder, Robben'e dönüştü! Milli futbolcumuz Fransa'yı yerlebir ediyor         
14:02
Erdoğan-Biden zirvesi dünya basınında geniş yer buldu Erdoğan-Biden zirvesi dünya basınında geniş yer buldu         
13:43
Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor         
13:36
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri yükseliyor Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri yükseliyor         
13:15
Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor         
13:03
Rekabet Kurumu'nun kestiği Rekabet Kurumu'nun kestiği "fahiş fiyat" cezaları borsayı etkiledi! Zincir marketler değer kaybetti         
12:18
Sakatlandı sanılan kaleciyi arı sokmuş Sakatlandı sanılan kaleciyi arı sokmuş         
12:05
Allahyar, performansıyla beğeni topladı! Satın alma ücreti çok gülünç Allahyar, performansıyla beğeni topladı! Satın alma ücreti çok gülünç         
11:57
Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı         
11:40
Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı         
11:40
Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak         
10:42
Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı         
10:30
Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü         
10:24
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam         
08:21
Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı         
17:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 14:09:33. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Altay öğretmen ve öğrencilerle buluştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement