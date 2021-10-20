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Başkan Çetin'den muhtarlar onuruna Endemik Vadi'de yemek - Son Dakika

Başkan Çetin'den muhtarlar onuruna Endemik Vadi'de yemek

20.10.2021 11:42
Başkan Çetin'den muhtarlar onuruna Endemik Vadi'de yemek

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle muhtarları ile Endemik Vadi'deki yemekte bir araya geldi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle muhtarları ile Endemik Vadi'deki yemekte bir araya geldi.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Pursaklar Belediyesi tarafından Endemik Vadi'de ilçede görev yapan muhtarlar onuruna yemek verildi. Programa ilçe muhtarları, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kaymakam Mehmet Yıldız, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk ve belediye başkan yardımcıları katıldı. Günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan Belediye Başkanı Çetin, "Muhtarlar, demokrasinin temel taşlarıdır. Ne mutlu ki belediyemizle her daim birlikte hareket eden ve ortak istişarelerde bulunan muhtarlara sahibiz. İlçemizin muhtarları görevlerini özveriyle yerine getirerek sorunları üst makama iletmede eksiksiz hizmet veriyorlar. İnşallah birlikte sorunları çözmeye, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Tüm muhtarlarımızın bu özel gününü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

"Muhtarlar devletin tüm birimleri ile uyum ve işbirliğiyle hareket etmektedir"

Muhtarların devletin tüm birimleri ile uyum ve işbirliğiyle hareket ettiğini ifade eden Kaymakam Yıldız ise, "Muhtarlarımızın seçildikleri mahallelerde vatandaşların her türlü işleri ile uğraşmaları onların ne kadar önemli bir iş yaptığını göstermektedir. Muhtarlarımızın halk ile devlet arasında bir köprü görevi üstlendiği de aşikardır. Hem vatandaşları hem devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Kendileri adına böyle bir program düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı Başkan Ertuğrul Çetin'e teşekkür ettiler. - ANKARA

Başkan Çetin'den muhtarlar onuruna Endemik Vadi'de yemek
Başkan Çetin'den muhtarlar onuruna Endemik Vadi'de yemek

Pursaklar Belediyesi, Muhtarlar Günü, Hisarcık, Ekim, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Çetin'den muhtarlar onuruna Endemik Vadi'de yemek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Çetin'den muhtarlar onuruna Endemik Vadi'de yemek - Son Dakika
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