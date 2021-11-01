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Başkan Güder: "Aslolan devletimizin ve milletimizin bekasıdır" - Son Dakika

Başkan Güder: "Aslolan devletimizin ve milletimizin bekasıdır"

01.11.2021 12:35
Başkan Güder:

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Ülkü Ocakları İl Başkanlığı görevine atanan Turgay Şengönül'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Ülkü Ocakları İl Başkanlığı görevine atanan Turgay Şengönül'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette gençlerle de bir araya gelen Başkan Güder, gençlere Cumhur İttifakı'nın önemini anlattı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Ülkü Ocakları İl Başkanlığı görevini Bayram Işık'tan devralan Turgay Şengönül'e ve yönetim kurulu üyelerine "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunarak, görevlerinde başarı diledi. Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı memnuniyetlerini ifade eden İl Başkanı Şengönül, Başkan Güder'in Battalgazi'de iz bırakan çalışmalara imza attığının altını çizdi.

Başkan Güder, gençlerin sorularını cevapladı

Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün düzenlediği "Gençlerle Gönül Buluşmaları" kapsamında Ülkü Ocaklarının genç üyeleriyle fikir alışverişinde bulunan Başkan Güder, gençlerin merak ettikleri sorularını cevapladı ve geleceğe dair onların fikirlerini aldı. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen programda ilçeye yapılan gençlik yatırımlarından da bahseden Başkan Güder, Cumhur İttifakı'nın önemine de dikkat çekti.

"Bu nazik ziyaret bizleri mutlu etti"

Ziyarette kısa bir açıklama yapan Malatya Ülkü Ocakları İl Başkanı Turgay Şengönül, "Cumhur ittifakının Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e gerçekleştirdiği bu nazik hayırlı olsun ziyaretinden ötürü teşekkürlerimi iletiyorum. Bu ziyaret bizleri çok mutlu etti. Başkanımız çok mütevazi ve çalışkan birisi. İlçede iz bırakan çalışmalara imza atıyor. Bugün bizim seminer günümüz. Başkanımızda gençlerimizle bir araya gelip sohbet edecek. Tekrardan teşekkürlerimizi sunuyoruz" şeklinde konuştu.

"Başkanımıza görevinde başarılar diliyorum"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise "Bugün Malatya Ülkü Ocakları İl Başkanı Turgay Şengönül'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunuyoruz. Başkanımıza görevinde başarılar diliyorum. İnsanlar bulundukları yerlere farklılık katmalı. Bizlerde 2019 yılında Battalgazi'mize nasıl farklılık katarız her zaman bunun çalışması içinde olduk. Cumhur ittifakının başkanı olarak göreve başladığımız andan itibaren bölgemizde hizmeti vatandaşlarımızın istifadesine sunma noktasında ekibimiz ile gece demeden gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemiz tarihiyle ön plana çıkan bir yer ve bizlerde onu korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Gençlik yatırımlarımızda ilçemize ciddi yatırımlar kazandırdık, kazandırmaya da devam ediyoruz. Birçok vizyonel projeyi ilçemizle buluşturuyoruz. İnşallah milletimizin duasına mazhar oluruz. Cumhur ittifakında aslolan devletimizin ve milletimizin bekasıdır. Cumhur ittifakının önemini iyi anlamamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli, dünya da dönem oyunların farkına vararak milletin bekası için kenetlendiler. Cumhur ittifakı her zaman üzerine düşeni yapacaktır. İki liderin tek amacı, bu gemiyi ve vatanı koruyarak size sağlıklı bir şekilde teslim etmektir. İnşallah bizlerle sağlıklı bir şekilde bu görevi sizlere emanet ederiz. Fakat siz gençlerimizi de büyük sorumluluklar düşüyor. Başka ülkenin öğrencileri 1 saat çalışıyorsa, sizlerin 5 çalışması gerekir. Türkiye'nin parlak geleceği siz gençlerin elinde. Böyle güzel gençlerle bir arada olmak bizim için gayet mutluluk verici. Sizinle bizi buluşturan Başkanımıza da özellikle teşekkür ediyorum" dedi. - MALATYA

Başkan Güder: Aslolan devletimizin ve milletimizin bekasıdır
Başkan Güder: Aslolan devletimizin ve milletimizin bekasıdır
Başkan Güder: Aslolan devletimizin ve milletimizin bekasıdır
Başkan Güder: Aslolan devletimizin ve milletimizin bekasıdır

Cumhur İttifakı, Ülkü Ocakları, Osman Güder, Malatya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Güder: 'Aslolan devletimizin ve milletimizin bekasıdır' - Son Dakika


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