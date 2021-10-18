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Başkan Örki, "Muhtarlar bizim için çok kıymetli" - Son Dakika

Başkan Örki, "Muhtarlar bizim için çok kıymetli"

18.10.2021 13:54
Başkan Örki,

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 19 Ekim Muhtarlar Günü ile ilgili mesaj yayımladı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 19 Ekim Muhtarlar Günü ile ilgili mesaj yayımladı. "Halkımıza hizmeti muhtarlarımızla birlikte götürüyoruz" diyen Başkan Örki, "Güzel Pamukkale'miz için kıymetli muhtarlarımızla el ele çalışıyoruz" dedi.

Ülkemizde 2015 yılından itibaren 19 Ekim tarihi Muhtarlar Günü olarak kutlanıyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 19 Ekim Muhtarlar Günü ile ilgili olarak mesaj yayımladı. Muhtarların demokrasinin en önemli unsurlarından biri olduğunu ifade eden Başkan Örki, "Pamukkale'miz için hizmet eden tüm muhtarlarımız bizim mesai arkadaşımız. Mahallelere götürdüğümüz hizmetlerde hep onların ön ayak olması var. Muhtar denilince aklımıza devletine sımsıkı, sağlam bir şekilde bağlı, sadakatli bir şekilde koşturan, mücadele eden kişiler gelir. Muhtarlık görevi çok kadim bir iş ve tarihi yüzlerce yıl öncesine dayanıyor. Halkımız yapılmasını istedikleri hizmetleri muhtarlarımıza iletiyor. Muhtarlarımız da girişimlerle mahallelerinin ihtiyacı olan hizmetin halka ulaşmasında köprü görevi yapıyor. Biz muhtarlarımızla her zaman ele le gönül gönüne Pamukkale'miz için yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlar, sağlık ve başarı dolu günler dilerim" dedi. - DENİZLİ

Başkan Örki, Muhtarlar bizim için çok kıymetli

Muhtarlar Günü, Avni Örki, Pamukkale, Ekim, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Örki, 'Muhtarlar bizim için çok kıymetli' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Örki, "Muhtarlar bizim için çok kıymetli" - Son Dakika
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