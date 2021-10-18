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Başkan Öztürk: "Projelerimiz bir bir hayata geçiyor" - Son Dakika

Başkan Öztürk: "Projelerimiz bir bir hayata geçiyor"

18.10.2021 18:25
Başkan Öztürk:

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, ilçe için büyük önem arz eden projeler hakkında açıklama yaptı.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, ilçe için büyük önem arz eden projeler hakkında açıklama yaptı.

Taşova'da seçim döneminde vaat ettiği TOKİ ve Organize Sanayi Bölgesi kurulum projelerinin tamamlandığını, TOKİ konutlarının geçen aylarda hizmete girdiğini, Taşova OSB'nin çalışmalarının halen sürdüğünü belirten Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Belediye Başkanlığımızca 2020, 2021 ve 2022 yılları için planlanan ve ilçemiz için büyük önem arz eden projelerimizden TOKİ ve Organize Sanayi Bölgesi kurulum projelerimiz tamamlanmış olup, TOKİ konutları hizmete girmiş, OSB'nin hali hazır çalışmaları süratle devam etmektedir. Yapımları devam eden Kapalı Pazar Yeri, Millet Bahçesi ve Sanayi Köprüsü projeleri ile Meslek Yüksekokulu'nun bulundukları bölge ve oluşturacakları yoğunluk kaçınılmaz olacaktır. Hali hazırda Mustafa Kemal Caddesi üzerine önceki yıllarda yapılmış olan Yeşilırmak Nehri kenarındaki Muhsin Yazıcıoğlu Gezi Yolu, sosyal faaliyet alanı kısıtlı olan ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız için güzel bir gezi alanı olmuştur. Bu nedenle bu gezi yolunun ilçemize kazandırılmasında emeği geçen idarecisinden taşını döşeyen işçisine kadar herkese ayrı ayrı teşekkürü bir borç biliyoruz. Belediyemizce Mustafa Kemal Caddesi'nde, ilçe giriş köprüsü ile Sanayi Mahallesi Köprüsü arasında Yeşilırmak Nehri yatağı içerisinde, Devlet Su İşleri tarafından taş tahkimat ve dolgu yapılarak oluşturulan 30 bin 478 metrekare alanda, içerisinde Millet Kıraathanesi ile birlikte aydınlatma ve sulama işlerini, spor ve dinlenme alanları için saha tanzim ve peyzaj işlerini içeren ve her yaş grubuna hitap edecek Taşova Millet Bahçesi projemize 2020 yılı sonlarına doğru başlanılmış ve projemizin 2022 yılı Nisan ayı sonunda tamamlanması planlanmıştır. Taşova Millet Bahçesi projemiz kapsamında, Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki gezi yolunun olduğu dinlenme alanları, yeşil alan, ağaçlandırma ve mezkur caddemizde oluşacak olan yoğunluğu kaldırabilecek otopark yapımı işleri de bulunmaktadır. Buradaki refüj içerisinde mevcut bulunan aydınlatma sistemi de dahil olmak üzere, sağlıklı olmayan, düzgün büyüme eğilimi göstermeyen ağaçların yerine, geçen yıl dikimine başlanan Millet Bahçesi Projelerinin konseptine uygun, yapısal dokuya oranla bitkisel dokunun daha fazla ön plana çıkarılması hususu da göz önünde bulundurularak, alışılagelmişin dışında yeni bir ağaçlandırma politikası izlenmesi benimsenmiştir. Dolayısıyla yapılan bütün bu planlama ve çalışmalar, ilçe halkımızın sosyal donatı, spor, dinlence ve eğlence imkanlarını geliştirmek, yıllardır talep edilen sosyal ve kültürel etkinlik alanlarını zenginleştirerek mutlu ve huzurlu bir geleceğe kapı aralamak içindir. Tabii ki tüm bu yatırımlar yapılırken bölgede oluşacak araç ve trafik yoğunluğunun da dikkate alınarak çevre düzenlemesi ve yeteri kadar otopark alanlarının oluşturulması önem arz etmektedir. Bugünlerde yapılan tüm bu çalışmaların bu minvalde yapıldığı ve kamuoyunca da bu yönde değerlendirilmesi gerektiği hususunu vurguluyor, bu süreç içerisinde vatandaşlarımızın gösterdikleri sabır ve anlayıştan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - AMASYA

Başkan Öztürk: Projelerimiz bir bir hayata geçiyor
Başkan Öztürk: Projelerimiz bir bir hayata geçiyor
Başkan Öztürk: Projelerimiz bir bir hayata geçiyor
Başkan Öztürk: Projelerimiz bir bir hayata geçiyor
Başkan Öztürk: Projelerimiz bir bir hayata geçiyor

Organize Sanayi Bölgesi, İsmail Bayram, Taşova, OSB, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Öztürk: 'Projelerimiz bir bir hayata geçiyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Öztürk: "Projelerimiz bir bir hayata geçiyor" - Son Dakika
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