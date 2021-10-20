Başkan Yıldırım, "İnandığımız yolda yürüyeceğiz" - Son Dakika

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında haftalık olağan toplantı gerçekleştirildi.

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, il gençlik ve il kadın kolları başkanları ile yönetim kurulu üyelerinin katıldığı, haftalık çalışmaların gündeme alındığı toplantı sonrası bir değerlendirme yapan İl Başkanı Yıldırım, "Yola çıkış amacımızı unutmadığımız gibi bizi yolumuzdan döndürmeye çalışanlara da asla müsaade etmedik. Siyasetimizin merkezinden insan, sevdamızdan Türkiye eksik etmedik. Bu uğurda milletimizle omuz omuza yeni mücadelelere atılmaya ilk günkü aşkla devam edeceğiz. Türkiye için içeride ve dışarıda verdiğimiz mücadelelere devam edecek, inandığımız yolda yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK