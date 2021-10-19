Çarşamba'da Muhtarlar Günü - Son Dakika

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Çarşamba ilçesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Çarşamba Belediye Meydanı'nda düzenlenen törende Muhtarlar Derneği Başkanlığı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden programda, Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Özkan, muhtarlığın önemine değinen bir konuşma yaptı. Çelenk sunma töreninin ardından kahvaltı programına geçildi.

İlçe Kaymamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltıda şu ifadelere yer verdi:

"Muhtarlarımız mahallelerde önder insanlar. Hepsi bizim kanaat önderlerimiz. Seçmen işini bilir. Kimi seçeceğini biliyor. Bu yüzden her birinizi tebrik ediyorum. Sizler mahallenin önderisiniz. Sandıktan çıktığınız için hepinize saygım sonsuz. Hepimizin görevi vatandaşa hizmet etmek. Çarşamba'da çok güzel bir ortam kurduğumuzu düşünüyorum ben. Hepimizin, hepinizin katkısı var. Birlik ve beraberlik içerisinde tek yumruk olarak beraber olmalıyız."

Muhtarları sadece mahallerde seçimle gelen temsilciler olarak görmediklerini belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Bundan dolayısıyla bu sac ayağının bir parçasıyız biz. Allah hayırlısıyla görevimizi yapmayı nasip etsin. Yaklaşık 4 bin kilometre yolarda ağı olan şehir merkezinde belli başlı sorunları olan büyük bir ilçe. Yaptığımız iş ziyan olmayacak kalıcı bir iş olacak. O anlamda planlama yapıyoruz. Mahalleler için elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.

Muhtarlar Günü etkinlikleri kahvaltı programı ile sona erdi. - SAMSUN