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CHP'li Ağbaba'dan eylül ayı enflasyon oranına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Ağbaba'dan eylül ayı enflasyon oranına ilişkin açıklama Açıklaması

10.10.2021 11:22
CHP'li Ağbaba'dan eylül ayı enflasyon oranına ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgari ücretin, bazı temel besin maddelerinin karşısında değer kaybına uğramaya devam ettiğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgari ücretin, bazı temel besin maddelerinin karşısında değer kaybına uğramaya devam ettiğini belirtti.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, TÜİK'in, eylül ayı enflasyon oranını yüzde 19,58, gıda enflasyonunda ise bir yıllık artış oranını yüzde 29 olarak açıkladığını hatırlattı.

Asgari ücretin geçen yıla göre yüzde 21 oranında arttığını, domatesin fiyatının yüzde 70, patatesin fiyatının yüzde 58, yumurtanın fiyatının yüzde 69 arttığını aktaran Ağbaba, "Bu durumda asgari ücret artış oranı ile ürünler arasındaki artış oranı kıyaslandığında, aradaki artış farkı asgari ücrete yansımadığı için asgari ücret, bazı temel besin maddelerinin karşısında değer kaybına uğramaya devam etti." ifadesini kullandı.

CHP'li Veli Ağbaba, bazı temel besin ürünlerindeki bir yıllık artış oranının yüzde 70'leri bulduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"TÜİK madde sepeti ve ortalama madde fiyatları ile madde sepetinde yer alan temel besin ürünlerinin ağırlık oranları esas alındığında, bir asgari ücretli geçen yıla göre aynı oranda domates almak isterse eylül ayı itibarıyla asgari ücretin 3 bin 963 lira, yine geçen yıla göre aynı oranda yumurta almak isterse asgari ücretin 3 bin 941 lira olması gerekir. Bu tutar, tavuk etinde 3 bin 917 lira, ayçiçek yağında ise 3 bin 522 liraya yükselmiştir. Sofradan eksilen ürünler, bir asgari ücretli ailenin yarı aç olarak hayatını sürdürmesine neden olmaktadır."

Cumhuriyet Halk Partisi, Asgari Ücret, Veli Ağbaba, Enflasyon, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Ağbaba'dan eylül ayı enflasyon oranına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Ağbaba'dan eylül ayı enflasyon oranına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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