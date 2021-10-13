CHP'li İlgezdi, "kantinlerden iki yıl kira alınmamasını" önerdi - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, uzaktan eğitim sürecinde gelirlerini kaybeden kantinlerden iki yıl boyunca kira alınmaması önerisinde bulundu.

İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 pandemisi nedeniyle kantinlerin işleyemez hale gelmesinin, aileleriyle birlikte yaklaşık 1 milyon kişiye ulaşan devasa bir kitleyi doğrudan etkilediğini ileri sürdü.

Kantincilerin uzaktan eğitim sürecinde gelirlerini tamamen kaybettiğini savunan İlgezdi, "Şimdi de yüksek kiralarla boğuşuyorlar, kantinciler taş mı yesin?" ifadesini kullandı.

CHP olarak kantinlerden iki yıl boyunca kira alınmamasını önerdiklerini aktaran İlgezdi, okulların kapalı kaldığı süre boyunca da devletin kantinciler ve çalışanları için sigorta prim desteği vermesi gerektiğini kaydetti.