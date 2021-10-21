CHP'li Öztrak: Ortada güven veren program yok - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ardı ardına faiz indiriyor. Ortada güven veren bir program yok. Bu, talimatla faiz indirildiği izlenimini artırıyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürmesinin ardından Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Öztark, enflasyonun arttığını belirterek, "Buna rağmen TCMB ardı ardına faiz indiriyor. Ortada güven veren bir program yok. Bu, talimatla faiz indirildiği izlenimini artırıyor. Döviz kurunu şaha kaldırıyor. TCMB Başkanı; 'Faiz, enflasyonun üstünde olacak' diye işe başladı, enflasyon faizi geçince, oyun içinde kural değiştirdi. 'Enflasyonun aslına değil çekirdeğine bakacağım' dedi, bugün bir kere daha oyun içinde kural değiştirdi. Faizi çekirdeğin de altına düşürdü. Merkez Bankalarının sermayesi güvendir. Oyun içinde kural değiştiren Banka'ya güvenilmez. Herkes faiz indiriminin rasyonel bir gerekçeyle değil talimatla olduğunu görür. Talimatla indirilen faiz önce paramızı pul eder, sonra yeni bir başkan gelir ve faizi misliyle artırmak zorunda kalır" dedi.