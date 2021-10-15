CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası'na ziyaret - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşmek üzere Merkez Bankası'nı ziyaret etti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından, "Dolar rekorlar kırıyor. Motorin ve benzine yine zam geldi. Bugün 15.30'da Merkez Bankası'na gideceğim" paylaşımını yapmıştı. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşmek üzere Merkez Bankası'na giriş yaptı. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor. - ANKARA