Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, buluşuyla dikkatleri üzerine çeken Doç. Dr. Işıkay'ı tebrik etti - Son Dakika

"Elbracht-Işıkay Sendromu" buluşuyla tıp dünyasında dikkatleri üzerine çeken Doç. Dr. Sedat Işıkay, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'yu ziyaret etti. Doç. Dr. Işıkay'ı çalışmalarından dolayı tebrik eden Topçu, "Bilim, teknoloji, tıp, sanat ve spor gibi alanlarda uluslararası ölçekteki başarıların sahibi olanlar, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize de rol model olmaktadırlar" dedi.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nöroloji Bilim Dalı'nda görev yapan Doç. Dr. Sedat Işıkay'ın soyadı tıp literatürüne "Elbracht-Işıkay Sendromu" buluşuyla girdi. Doç. Dr. Işıkay, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'yu makamında ziyaret etti. Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Topçu, bilim alanında yaşanan bu gelişmenin Türkiye adına da önem teşkil ettiğini belirterek, "Bilim alanındaki gelişmeleri önemsiyorum. Batı dünyasının 'hekimlerin piri ve hükümdarı' diye tanımladığı İbn-i Sina diyor ki, 'Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder.' Yine Cumhurbaşkanımızın 'İnşallah önümüzdeki dönemde ülkemizi tüm bilim insanları için çok daha önemli bir cazibe merkezi haline getireceğiz' sözleri bilim insanlarımıza verilen kıymetin açık seçik bir ifadesidir. Bilim, teknoloji, tıp, sanat ve spor gibi alanlarda uluslararası ölçekteki başarıların sahibi olanlar, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize de rol model olmaktadırlar. Değerli hocamızı tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak, başarılı insanlarımızın sayılarını çoğaltsın, vatanımızı, milletimizi, devletimizi daim ve kaim eylesin inşallah" dedi.

Doç. Dr. Sedat Işıkay ise, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'nun davetinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bugün milletimizin evi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde misafir olarak bulundum. Saygıdeğer büyüğümüz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı olan Sayın Yalçın Topçu Beyefendiler bizi kabul ettiler. Bilim dünyasına kazandırdığımız ve soy ismimizin verildiği Elbraht Işıkay Sendromu hastalığının keşfi ve soy ismimizin bu hastalığa verilmesi sebebiyle bizi tebrik ettiler. Bilime ve bilim adamına önem verdiklerini bir kez daha göstermiş oldular. Nazik davetleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANKARA