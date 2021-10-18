Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , "Salgının zirvesi 2021'de birçok ülke havlu atarken biz rekor seviyede büyüdük" dedi. - LUANDA

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Salgının zirvesi 2021'de birçok ülke havlu atarken biz rekor seviyede büyüdük' dedi. - Son Dakika

Kuşadası'nda iki çocuğun kavgası cinayetle bitti

Dünyanın en zengin takımı oldular ama bir işe yaramadı! Newcastle'a komik transfer bütçesi