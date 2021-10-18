Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Salgının zirvesi 2021'de birçok ülke havlu atarken biz rekor seviyede büyüdük" dedi.
18.10.2021 19:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Salgının zirvesi 2021'de birçok ülke havlu atarken biz rekor seviyede büyüdük" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Salgının zirvesi 2021'de birçok ülke havlu atarken biz rekor seviyede büyüdük" dedi. - LUANDA
Politika, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Salgının zirvesi 2021'de birçok ülke havlu atarken biz rekor seviyede büyüdük' dedi. - Son Dakika
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