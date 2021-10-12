Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile telefonda görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile telefonda görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret, sanayi, turizm ve FETÖ ile mücadeleye ilişkin konular değerlendirildi.

Kovid-19 salgını sürecinde dünyanın birçok ülkesine destek verdiklerini belirten Oktay, iki ülke arasında imzalanacak sağlık iş birliği anlaşması kapsamında Vietnam'a 200 bin doz Kovid-19 aşısı,10 vantilatör, 10 hasta monitörü, 20 bin N95 maskesi, 4 bin tulum, 100 bin PCR test kiti, 100 bin birim Viral Nükleik Asit Çıkarıcı ve Koruyucu Nakil Sıvısı verileceğini kaydetti.

Oktay, iki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması yapılmasının, her iki taraf için de yararlı olacağını düşündüklerini aktardı.

İki ülke arasındaki Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) son toplantısının, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlendiğini hatırlatan Fuat Oktay, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak KEK toplantısının tertiplenmesine yönelik tarih ve gündem belirleme çalışmalarının, ilgili bakanlıklarca yürütüldüğünü söyledi.

Görüşmede Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı Vietnam'a davet ederken Oktay da kendilerini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.