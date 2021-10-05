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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü ziyaret etti - Son Dakika

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü ziyaret etti

05.10.2021 15:19
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü ziyaret etti, System.String[]

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü ziyaret etti.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü ziyaret etti.

TDP Genel Merkezi'ndeki ziyarette, Aksakal ve beraberindeki Genel Sekreter Müzeyyen Okur, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi ve Genel Sekreter Yardımcısı Özen Şenyiğit, Mustafa Sarıgül ile görüştü.

Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aksakal, kendilerini misafir eden Sarıgül ve ekibine teşekkür etti.

Aksakal, "Türkiye siyasetinin yeni, güçlü bir aktörü olacağına inandığımız TDP'ye ve Sayın Genel Başkan Mustafa Sarıgül olmak üzere yönetici kadrolarına, birinci kurultaydan sonraki süreçte üstün başarılar diliyorum." dedi.

"TDP ve DSP olası bir seçim için herhangi bir ittifakın içinde yer alma konusunda ne düşünüyor?" şeklindeki soru üzerine Önder Aksakal, DSP'nin önümüzdeki günlerde 36'ncı yılını kutlayacağını hatırlattı. Üç kez devlet yönetmiş olmanın tecrübesiyle, aynı istikamette olduklarına inandıkları ve Anayasanın ilk dört maddesindeki ilkeler içerisinde siyaset yapan partilerle bu ziyaretlerini sürdürüp, görüşlerini paylaşacaklarını söyleyen Aksakal, şunları kaydetti:

"Normal koşullarda 2023'te yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı, TBMM seçimleri için elbette ki yeni ittifak yasalarıyla birlikte bütün siyaset yeni bir gündem oluşturmaya çalışıyor. DSP de bu çerçevede görüşmelerini, diyaloglarını sürdürecek. Amacımız, laik, demokratik Cumhuriyetin sonsuza kadar yaşatılması kararlılığımızı toplumumuza gösterebilmek. Hakça paylaşımların ekonomik sistemde egemen olduğu, halkın yönetimde tüm kesimlerinin yer alabileceği bir parlamento yapısının oluşturulması için siyasi çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugün de ziyaretimizde bu konuya bir nebze de olsa değindik, görüşlerimizi paylaştık. Ancak bunların kamuoyumuzla doğrudan paylaşılması için biraz daha zaman olduğuna inanıyoruz."

Mustafa Sarıgül'ün, "Ecevit'in mutfağında yetişmiş bir siyasetçi" olduğunu dile getiren Aksakal, siyaset çizgilerinin büyük oranda uyuştuğuna dikkati çekti.

DSP Lideri Önder Aksakal, "Büyük Önder Atatürk'ün 'tam bağımsız Türkiye' idealine gönül vermiş bütün siyasi partilerin, önümüzdeki süreci ve Türkiye'nin son 20 yılda uğradığı haksızlıkları, ekonomik dağılımları yeniden toparlama noktasında bir yol arkadaşlığı yapabileceklerine güveniyorum. Bunun detayları için henüz daha erken. Önümüzdeki süreçte diğer siyasi yapılarla fikir alışverişlerimiz bu yapının oluşmasına katkı sağlayacaktır. Umarım ülkemiz ve milletimiz için hayırlı bir yol olur." diye konuştu.

"DSP ile önümüzdeki süreçte temaslarımız devam edecek"

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de DSP ile gönül bağları olduğunu dile getirerek, "DSP'nin ulusal birlik, inançlara saygılı laiklik anlayışı TDP'nin de olmazsa olmazlarındandır." dedi.

Sarıgül, partisinin, demokratik parlamenter sistemi savunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"DSP ile görüşmelerimiz, diyaloglarımız bugünden sonra da hep devam edecek, zaten önemli bir gönül bağımız olan, uzun yıllar ülkemizin yönetim kademesinde bulunan DSP Genel Başkanını ve heyetini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Demokrasinin gelişmesi için görüşleri çok yakın olan partilerin zaman zaman bir araya gelip, ülkemizin gelişmesi için fikir alışverişinde bulunmasını demokrasinin erdemi olarak görüyorum. Demokratik yapı TDP'nin olmazsa olmazıdır. Demokrasi içerisinde her türlü sorunu, saygıyla, sevgiyle ülkemizin mutluluğu için çözmek istiyoruz. Bu noktada da DSP ile önümüzdeki süreçte temaslarımız hep devam edecektir."

Bu arada, DSP Genel Bakanı Önder Aksakal'ın yarın da Memleket Partisi'ni ziyaret edeceği bildirildi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü ziyaret etti
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü ziyaret etti
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü ziyaret etti
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü ziyaret etti
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü ziyaret etti

Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül, Türkiye, Dsp, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü ziyaret etti - Son Dakika
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