Üye Girişi
Dündar'dan MHP Osmangazi teşkilatına ziyaret - Son Dakika

Dündar'dan MHP Osmangazi teşkilatına ziyaret

26.10.2021 15:10
Dündar'dan MHP Osmangazi teşkilatına ziyaret

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, MHP Osmangazi İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, MHP Osmangazi İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Teşkilat üyelerine Osmangazi Belediyesi'nin çalışmaları hakkında sunum yapan Dündar, Osmangazi'nin 12 yıllık gelişmesini anlattı.

Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte kısa süre önce yeni binasına taşınan MHP ilçe teşkilatına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Dündar, MHP Osmangazi İlçe Başkanı Seyfi Seyfioğlu'na ve teşkilat üyelerine yeni ilçe merkezlerinin hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin çok farklı bir dönemden geçtiğinin altını çizen Başkan Dündar, "Her gün farklı gündemlerle ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kastedilmek isteniyor. Bağımsızlığımız hedef alınıyor. Huzur ortamımız bozulmaya çalışılıyor. Son olarak büyükelçiler konusunda bunu çok net şekilde yaşadık. Türkiye'yi muz cumhuriyeti zannediyorlar. Demokrasiyi, kanunu, hukuku tanımadan iç işlerimize karışıyorlar. Çağdaş dünyadaki eşkıyalığın en bariz örneği bu yaşananlar. Cumhurbaşkanımız ve milletimizin bu duruma tavır göstermesi ile uluslararası hukuka uymayan bir şey yaptıklarını kabul etmek durumunda kaldılar. Bağımsız bir ülkenin iç işlerine karışırken aslında kendilerinin bağımsız olmadıklarını ortaya koydular" dedi.

Ülkemizin ve milletimizin bağımsızlığı, birliği, beraberliği ve huzuru konularında herkesin dik duruş göstermesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Dündar, "Ne yazık ki içimizdeki birçok kişi bu kişilere uymuş oluyorlar. Milli konularda bence hangi partiden, hangi görüşten olursa olsun ülkemizin ve milletimizin bağımsızlığı, birliği, beraberliği ve huzuru konularında dik duruş göstermeliyiz. Türkiye'nin etrafındaki ülkelerin hepsini parçaladılar. Asıl hedef ise ülkemiz. Bizim insanımızın bunu görmesi lazım" diye konuştu.

MHP Osmangazi İlçe Teşkilatı'na bir sunum yaparak Osmangazi'nin tamamlanan ve devam eden çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, Osmangazi'nin 12 yıllık gelişimini görsel ve rakamsal verilerle ortaya koydu. Eğitimden sağlığa, spordan ulaşıma, kentsel dönüşümden sosyal projelere kadar pek çok alanda hizmet ürettiklerini belirten Başkan Dündar, "Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Bursa turizmine ciddi bir katkı sağladı. 128 farklı ülkeden 1 milyonun üzerinde ziyaretçi müzeyi gezerek kent turizmine canlılık getirdi. Şehrin merkezinde hayata geçirdiğimiz Osmangazi Meydanı projesi, gerçek bir dönüşüm. 17 bin metrekarelik alanda bu çalışmayı yapıyoruz. 160 milyon kamulaştırmaya para verdik. İhale bedeli ise 210 milyon lira. Şehrin merkezindeki çöküntü haline gelen bölgeyi, kamu hizmet alanına dönüştürdük. Altındaki 2000 araçlık otopark ise şehir trafiğine merhem olacak. Türkiye'nin en büyük ve en modern atletizm salonu olan Osmangazi Atletizm Salonu'ndaki çalışmaları tamamladık. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devrini gerçekleştirdik. Türkiye'de atletizm sporunun gelişmesine öncülük edecek bir tesis oldu. Fetih Müzesi'nde sanal olarak yansıttığımız eski Bursa'nın gerçeğini, Hisar bölgesinde ortaya koymak istiyoruz. O bölgeyi bir açık hava müzesine dönüştüreceğiz" dedi.

Vatandaşın talepleri ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Mustafa Dündar, "Türkiye'de sosyal belediyecilik alanında bir ilk olacak olan Bakım Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi (BAREM), Türkiye'nin tek çatı altında inşa edilen en büyük okulu Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi, ülkedeki kentsel dönüşüm çalışmalarına yön veren Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi, kent içi ulaşımına soluk aldıran Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, bilgi evleri, kapalı pazar alanları, parklar ve yeşil alanlar gibi Osmangazi'ye değer katan onlarca proje ve çalışma hakkında bilgiler verdi.

Merkezden en uç noktaya kadar Osmangazi'nin 136 mahallesinin tamamında hizmet ürettiklerini dile getiren Başkan Dündar, vatandaşlardan aldıkları güçle Osmangazi için, Bursa için hizmet üretmeye devam edeceklerini söyledi.

"Üretken belediyeciliğin örneği Osmangazi"

MHP Osmangazi İlçe Başkanı Seyfi Seyfioğlu da, ziyaretinden dolayı şahsı ve teşkilatı adına Başkan Dündar'a teşekkürlerini sundu. Osmangazi'nin Türkiye'nin en büyük beşinci ilçesi olarak yükünün ağır olduğunu ifade eden Seyfioğlu, "Sizin öncülüğünüzde Osmangazi Belediyesi'nin yaptığı projeler ve çalışmalar Türkiye'de örnek gösteriliyor. Üretken belediyeciliğin Türkiye'nin en güzel örneği Osmangazi Belediyesi'dir" dedi. - BURSA

Dündar'dan MHP Osmangazi teşkilatına ziyaret
Dündar'dan MHP Osmangazi teşkilatına ziyaret
Dündar'dan MHP Osmangazi teşkilatına ziyaret
Dündar'dan MHP Osmangazi teşkilatına ziyaret
Dündar'dan MHP Osmangazi teşkilatına ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi, Mustafa Dündar, Osmangazi, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dündar'dan MHP Osmangazi teşkilatına ziyaret - Son Dakika


Son Dakika

Genç kadın sokakta göğsünden vurulmuş halde bulundu 16:06 Genç kadın sokakta göğsünden vurulmuş halde bulundu Son Dakika: 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı! Aralarında kanser tedavisinde kullanılan da var 16:03 Son Dakika: 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı! Aralarında kanser tedavisinde kullanılan da var Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere 15:55 Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere
Musa Eroğlu'nun 55 yıllık eşi son yolculuğuna uğurlandı 15:46 Musa Eroğlu'nun 55 yıllık eşi son yolculuğuna uğurlandı Müge Anlı'da Aşk-ı Memnu olayı! Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti 15:23 Müge Anlı'da Aşk-ı Memnu olayı! Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti Son Dakika! Suriye-Irak tezkeresine CHP'den 15:01 Son Dakika! Suriye-Irak tezkeresine CHP'den "Hayır" oyu
14:35 "Doğa manzaralı" diyerek bodrum katında yer alan, 12 metrekarelik daireye 1.250 lira kira istedi Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi 13:02 Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi

Son Dakika Haberleri
16:06 Genç kadın sokakta göğsünden vurulmuş halde bulundu
16:03 Son Dakika! AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu verecek olan CHP'ye ilk tepki geldi
15:55 Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere
15:51 Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme
15:46 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
15:26 Ümitcan Uygun, Aleyna'yı dövüp canlı yayın açmasının hesabını verecek
15:22 Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu
15:17 Emekli astsubay, karısını silahla vurarak öldürüp aynı silahla intihar etti
15:14 Sosyal medyada "Kılıçdaroğlu adayını buldu" iddiası olay oldu: 2. Ekmeleddin mi geliyor?
15:02 Süper Lig'de zirve değişti! Trabzonspor ve Beşiktaş favoriler arasında
Son dakika: Fiyat her geçen gün daha da artıyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine bugün 28 kuruş daha zam geldi Son dakika: Fiyat her geçen gün daha da artıyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine bugün 28 kuruş daha zam geldi         
16:11
Son Dakika! AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresine Son Dakika! AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu verecek olan CHP'ye ilk tepki geldi         
16:03
Kapalı konservenin içinden göz çıktı, inşaat işçisi neye uğradığını şaşırdı Kapalı konservenin içinden göz çıktı, inşaat işçisi neye uğradığını şaşırdı         
15:57
Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme         
15:51
Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu         
15:23
Sosyal medyada Sosyal medyada "Kılıçdaroğlu adayını buldu" iddiası olay oldu: 2. Ekmeleddin mi geliyor?         
15:14
Lastikçi ustası patron, işten çıkmak isteyen çırağını acımadan hortumla dövdü Lastikçi ustası patron, işten çıkmak isteyen çırağını acımadan hortumla dövdü         
14:40
ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde         
13:23
Kaybolan dağcı, kurtarma ekiplerinin aramalarını bilinmeyen numara diye açmadı Kaybolan dağcı, kurtarma ekiplerinin aramalarını bilinmeyen numara diye açmadı         
12:49
150 yıl önce bir gurbetçi tarafından kente getirildi! Almak için metrelerce kuyruğa giriyorlar 150 yıl önce bir gurbetçi tarafından kente getirildi! Almak için metrelerce kuyruğa giriyorlar         
12:27
Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu         
12:18
Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı         
11:49
Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı         
11:47
Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı         
11:45
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi         
10:32
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 16:31:05. #1.12#
SON DAKİKA: Dündar'dan MHP Osmangazi teşkilatına ziyaret - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement