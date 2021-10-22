Üye Girişi
Enerjinin geleceği Denizli'de konuşulacak - Son Dakika

Enerjinin geleceği Denizli'de konuşulacak

22.10.2021 00:57
Enerjinin geleceği Denizli'de konuşulacak

Türkiye'de 150 üye belediyeye sahip ve 2 dönemdir Başkanlığını Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yaptığı EKB, 22 Ekim Cuma günü Denizli'de toplanacak.

Türkiye'de 150 üye belediyeye sahip ve 2 dönemdir Başkanlığını Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yaptığı EKB, 22 Ekim Cuma günü Denizli'de toplanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katılacağı toplantıya Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yapacak.

Türkiye'de 150 üye belediyesi bulunan Enerji Kentleri Birliği (EKB) Meclis Toplantısı Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yapılacak. Başkanlığını 2 dönemdir Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yaptığı EKB Meclis Toplantısı 22 Ekim 2021 Cuma günü Karahayıt Mahallesi'nde gerçekleştirilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın konuşmacı olarak katılacağı "Yenilenebilir Enerji Politikaları ve Belediyeler" paneli de düzenlenecek. Çok sayıda üye belediyenin başkanı ve meclis üyelerinin katılacağı organizasyonda yenilenebilir enerji projeleri ile Denizli'deki yenilenebilir enerji tesislerine de teknik ziyaretler yapılacak. Program kapsamında katılımcılara ayrıca Denizli'nin tarihi ve turistik değerleri de tanıtılacak.

"Güzel bir organizasyona daha imza atıyoruz"

Denizli'nin çok önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapacağını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı ve EKB Başkanı Osman Zolan, EKB Meclis Toplantısı'nın başarılı ve verimli geçmesini diledi. Başkan Zolan, "Denizlimizde güzel bir organizasyona daha imza atıyoruz. Başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez Bey olmak üzere birbirinden kıymetli misafirlerimizi şehrimizde ağırlayacağız. Şehrimizdeki enerji tesislerine teknik geziler düzenleyeceğiz. Özellikle yenilenebilir enerji konusunda çok önemli değerlendirmeler yapılacağını düşünüyorum. Toplantımızın Denizli'mize ve ülkemize şimdiden hayırlar getirmesini temenni ederim" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Enerjinin geleceği Denizli'de konuşulacak - Son Dakika


Son Dakika

Rusya'da buz gibi geceyi golüyle ısıtan Kerem Aktürkoğlu'dan Türkiye'ye mesaj var 00:37 Rusya'da buz gibi geceyi golüyle ısıtan Kerem Aktürkoğlu'dan Türkiye'ye mesaj var Galatasaray taraftarı sevinçten kendinden geçti! Sosyal medyada Kerem Aktürkoğlu çılgınlığı yaşanıyor 00:08 Galatasaray taraftarı sevinçten kendinden geçti! Sosyal medyada Kerem Aktürkoğlu çılgınlığı yaşanıyor Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tartıştığı akrabasını öldürdü 23:30 Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tartıştığı akrabasını öldürdü
Türkiye'den Kırgızistan'a SİHA satışı! İmzalar atıldı, teslimat yakında 22:37 Türkiye'den Kırgızistan'a SİHA satışı! İmzalar atıldı, teslimat yakında Dolar 9.52 seviyesini görerek rekor tazeledi 21:58 Dolar 9.52 seviyesini görerek rekor tazeledi 21:08 "Erdoğan haklı" diyen Putin'den BM çıkışı: Türkiye daimi üye olabilir
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti 18:56 Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Doların ateşi nasıl düşer? 18:43 Doların ateşi nasıl düşer? "Şakkadak" çıkışıyla bilinen ekonomistten Haberler.com'a çok özel açıklamalar

Son Dakika Haberleri
19:45 Son dakika! Haftalık koronavirüs vaka tablosu: 21 Ekim 2021
19:25 Şehit yakınından yürek parçalayan sözler: Birimiz değil, binimiz bu millete feda olsun
19:23 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
18:55 Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti
18:55 MHK'deki yeni düzen gündem olacak! Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus başa geçmeye hazırlanıyor
18:53 AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım
18:50 Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Ziyaretler için benden izin aldı" sözlerine yorum yaptı: Parti terbiyemiz böyle
18:43 Doların ateşi nasıl düşer? "Şakkadak" çıkışıyla bilinen ekonomistten Haberler.com'a çok özel açıklamalar
18:29 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
18:04 Erman Toroğlu, MHK'deki Serdar Tatlı istifasının perde arkasını anlattı: Geceye kadar telefon beklemiş
Türkiye'nin gurur gecesi! İmamoğlu da Galatasaray'ın galibiyetine kayıtsız kalamadı Türkiye'nin gurur gecesi! İmamoğlu da Galatasaray'ın galibiyetine kayıtsız kalamadı         
00:42
Önünü kestiği genci darbeden şahıs, müdahale eden bekçiyi bıçakladı! Olayın ardından pişkin pişkin güldü Önünü kestiği genci darbeden şahıs, müdahale eden bekçiyi bıçakladı! Olayın ardından pişkin pişkin güldü         
00:26
Aslan, Avrupa'da tur kapısını araladı! Galatasaray, Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti Aslan, Avrupa'da tur kapısını araladı! Galatasaray, Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti         
23:48
Son Dakika: Trabzonspor maçında yaşananların faturası çok ağır oldu! PFDK, Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı Son Dakika: Trabzonspor maçında yaşananların faturası çok ağır oldu! PFDK, Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı         
23:03
Vitor Pereira'dan Antwerp maçı sonrası Mesut Özil isyanı: Neden soruyorsunuz? Vitor Pereira'dan Antwerp maçı sonrası Mesut Özil isyanı: Neden soruyorsunuz?         
22:29
Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada         
21:42
Cesur pozları ile gündem olan Serel Yereli: Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz Cesur pozları ile gündem olan Serel Yereli: Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz         
19:05
AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım         
18:54
Salmonella virüsü yeniden patlak verdi! Kırmızı soğandan bulaşıyor Salmonella virüsü yeniden patlak verdi! Kırmızı soğandan bulaşıyor         
17:58
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk         
16:04
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı         
14:14
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
Diyanet'in Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu         
12:02
Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı         
11:55
Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti         
10:09
Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı         
09:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 01:02:12. #1.11#
SON DAKİKA: Enerjinin geleceği Denizli'de konuşulacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement