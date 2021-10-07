Filipinler'de Devlet Başkan Yardımcısı Robredo da başkanlık yarışına katıldı - Son Dakika

Filipinler Devlet Başkan Yardımcısı Leni Robredo, 2022 seçimlerinde devlet başkanlığına aday olacağını açıklayarak, kişisel çıkarlar yerine halkın ön planda tutulacağı bir hükümet kurma sözü verdi.

Filipinler Devlet Başkan Yardımcısı Leni Robredo, ülkede 9 Mayıs 2022'de yapılması planlanan seçimlerde Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin koltuğu için aday olacağını açıkladı. Mevcut Başkan Rodrigo Duterte'nin uyuşturucuya karşı verdiği mücadeleyi eleştiren Robredo, hükümetin pandemi için ayrılan fonları uygun şekilde kullanıp kullanmadığına ilişkin şüphelerini de dile getirdi. "Birçok sorunumuzun temelinde iyi yönetişim eksikliği yatıyor, bu artık sona ermeli" diyen Robredo, kişisel çıkarlar yerine halkın ön planda tutulduğu bir hükümet kurma sözü verdi.

Duterte'den ayrı olarak seçilen ve onun başkan yardımcısı olmayan 56 yaşındaki Robredo, başkanlık yarışına katılma kararını zor aldığını ancak "eşi görülmemiş sağlık ve ekonomik sorunlarla karşı karşıya olan ülkesine" daha fazla hizmet etmek istediğini söyledi. Bağımsız aday olarak yarışacağını belirten Robredo, "Kendimizi şu an içinde bulunduğumuz durumdan gerçekten kurtarmak istiyorsak, sadece iktidardakilerin soyadlarını değiştirmekle kalmamalıyız. Aynı zamanda yolsuzluğun, beceriksizliğin, merhametsizliğin yerini liderlikte yeterlilik ve dürüstlük almalı" dedi.

Başkanlık seçimlerini kazanması halinde Robredo, 1986'daki seçimleri kazanan Corazon Aquino ve 2001 seçimlerinin galibi Gloria Macapagal-Arroyo'dan sonra Filipinler'e liderlik eden üçüncü kadın olacak.

Robredo'nun rakipleri

Devlet başkanlığı yarışına katılmak isteyenlere adaylıklarını bildirmek için verilen süre yarın sona eriyor. Robredo, 2022'deki başkanlık seçimlerinde 2016 yılında düzenlenen başkan yardımcılığı seçimlerinde küçük bir farkla yendiği eski Devlet Başkanı Ferdinand Marcos'un aynı adlı oğlu da olmak üzere en az 4 adayla karşı karşıya gelecek. Şimdiye kadar Marcos'un yanı sıra her ikisi de görevdeki senatörler olan eski Polis Şefi Panfilo Lacson ve dünya boks ikonu Manny Pacquiao ile 2019 yılından bu yana Manila Belediye Başkanı olan Fransisco Domagoso, ekran adıyla "Isko Moreno" devlet başkanlığına adaylıklarını açıklamıştı. Başkanlığa adaylığını ilan eden üçüncü politikacı olan Moreno, kamuoyu yoklamalarında ön plana çıkan adaylardan biri konumunda ancak Robredo'nun adaylığı da hükümet karşıtları tarafından memnuniyetle karşılandı. Robredo'nun destekçileri, söz konusu kararı alkışlayarak, destek sözü verdi.

Mevcut Başkan Duterte ve kızı Sara aday olmadı

2016 yılında başkanlık koltuğuna oturan Duterte ise geçtiğimiz günlerde siyaset defterini kapatmaya hazırlandığını ve gelecek yıl düzenlenecek seçimlere katılmayacağını duyurmuştu. Duterte'nin şaşırtan kararının ardından gözler anketlerde öne çıkan kızı Sara Duterte-Carpio'ya çevrilmişti. Duterte-Caprio ise dün yaptığı açıklamada, seçimlere katılmayacağını ve Davao Belediye Başkanı olarak kalmak istediğini söylemişti. Duterte-Carpio daha önce de benzer açıklamalarda bulunmuş olsa da babası Duterte'nin yarıştan çekilmesiyle önünün açıldığı yönünde yorumlar yapılmıştı. - MANILA