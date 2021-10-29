İran Petrol Bakanı Uci: "Akaryakıt istasyonlarındaki sorunu büyük oranda çözdük" - Son Dakika

İran Petrol Bakanı Cevad Uci, ülke genelinde siber saldırı nedeniyle akaryakıt istasyonlarında yaşanan arızanın yüzde 97 oranında çözüldüğünü söyledi.

İran Petrol Bakanı Cevad Uci, ülke genelinde akaryakıt istasyonlarında yaşanan soruna ilişkin açıklama yaptı. Uci, ülke genelinde siber saldırı nedeniyle akaryakıt istasyonlarında yaşanan arızanın yüzde 97 oranında çözüldüğünü söyledi. Çalışmaların devam ettiğini belirten Uci, "Ülke genelinde 3 bin 800 akaryakıt istasyonundan bin 450 adet benzin kartı kullanılarak akaryakıt alımı yapılabilmektedir" dedi.

Benzin İstasyonları Odası Sözcüsü Fatıma Kahi ise, bin 450 adet akaryakıt istasyonunda ucuz akaryakıt alımı için benzin kartlarının kullanılabildiğini belirterek, "2 bin 350 istasyonda henüz sorun çözülmedi ve bu istasyonlarda benzin satışı serbest fiyat üzerinden yapılıyor" ifadesini kullandı.

İran'da 27 Ekim Çarşamba günü siber saldırı nedeniyle ülke genelindeki tüm akaryakıt istasyonlarında akaryakıt satışları durmuştu. İran Ulusal İnternet Merkezi, istasyonlarda yaşanan arızanın teknik değil siber saldırı nedeniyle meydana geldiğini açıklamıştı. - TAHRAN