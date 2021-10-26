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İYİ Partili Yaşar: "Talebi karşılayacak düzeyde elektrik üretimi sağlanamıyor" - Son Dakika

İYİ Partili Yaşar: "Talebi karşılayacak düzeyde elektrik üretimi sağlanamıyor"

26.10.2021 17:12
İYİ Partili Yaşar:

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, "Türkiye'de talebi karşılayacak düzeyde elektrik üretimi sağlanamadığı için sık sık elektrik kesintileri yaşanıyor.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, " Türkiye'de talebi karşılayacak düzeyde elektrik üretimi sağlanamadığı için sık sık elektrik kesintileri yaşanıyor." dedi.

Yaşar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, elektrik taleplerine yetersiz kalan kamunun, özel sektörden enerji almak zorunda kaldığını savundu.

Enerji fiyatları hızla artarken, birincil enerji tüketiminde yüzde 72, petrolde yüzde 92 ve doğal gazda yüzde 99'a yakın oranda dışa bağımlı ve enerji tüketimi sürekli artan Türkiye'nin, enerji piyasalarındaki artışlardan etkilenmesinin kaçınılmaz olduğunu belirten Yaşar, şöyle devam etti:

"2020'de Türkiye'nin 48 milyar metreküp olan doğal gaz tüketimi 2021 Eylül sonu itibarıyla 40 milyar metreküpü geçti. 2021'de gaz tüketiminin 58-59 milyar metreküp seviyesine yükselmesi, kuraklığın ve yağışlardaki azalışın önümüzdeki aylarda da devam etmesi durumunda ise 2022'de 60-61 milyar metreküp seviyelerine ulaşması beklenmektedir. Türkiye'de talebi karşılayacak düzeyde elektrik üretimi sağlanamadığı için sık sık elektrik kesintileri yaşanıyor. "

Yaşar, enerji ithalatçısı Türkiye'de, enerji fiyatlarındaki yüksek oranlı artışın maliyetlere, bunun da nihai tüketim ürünlerine fiyat artışı olarak yansıyacağını söyledi.

Bedri Yaşar, "Kış kapımızda, ekonomik kriz her geçen gün daha da derinleşmekte, bu da cebimizdeki paramızı azaltmakta, faturalarımız her gün kabartmaktadır. Döviz kurunun saati saatini tutmamakta, yaşanan dalgalanmalar iğneden ipliğe her şeye zam olarak yansımaktadır." ifadelerini kullandı.

Bedri Yaşar, İYİ Parti, Türkiye, Enerji, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Partili Yaşar: 'Talebi karşılayacak düzeyde elektrik üretimi sağlanamıyor' - Son Dakika


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