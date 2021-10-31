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Japonya genel seçim için sandık başında - Son Dakika

Japonya genel seçim için sandık başında

31.10.2021 09:55
Japonya genel seçim için sandık başında

Japonya'da halk, iki kademeli meclisin alt kanadını oluşturan Temsilciler Meclisini belirlemek üzere bugün sandık başına gidiyor.

Japonya'da halk, iki kademeli meclisin alt kanadını oluşturan Temsilciler Meclisini belirlemek üzere bugün sandık başına gidiyor.

Temsilciler Meclisi ve Senato'dan oluşan yasama organı Ulusal Meclis (Diet) tarafından yönetilen Japonya'da halk, Temsilciler Meclisi üyelerini seçmek üzere sandık başına gidiyor. 4 Ekim'de başbakanlık koltuğunu devralan Fumio Kishida'nın Temsilciler Meclisi'ni milletvekillerinin görev sürelerinin sona ereceği tarih olan 21 Ekim öncesinde feshetmesinin ardından kesinleşen genel seçim için oy kullanma işlemi başladı. 465 sandalyeden 233'ünü kazanan partinin mecliste çoğunluğu elde edeceği seçimde, toplam bin 51 adayın mücadele ettiği bildirildi. Tüm sandıkların saat 20.00'de kapanmasıyla oy sayım işleminin başlayacağı açıklandı.

Sandıktan LDP'nin çıkması bekleniyor

An itibariyle mecliste 276 sandalyeye sahip olan mevcut Japonya Başbakanı Kishida liderliğindeki iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) sandalye kaybedeceği öngörülen seçimde, LDP'nin buna rağmen şu anda 29 sandalyesi bulunan küçük koalisyon ortağı Komeito ile birlikte meclisteki çoğunluğu koruması bekleniyor. Seçimin galibi olacak partiyi, Covid-19 salgını ile mücadele, salgın sonrası dönemde ekonomik toparlanma, bölgesel güvenlik ve sosyal güvenlik harcamalarını dengeleme gibi yoğun bir gündem bekliyor.

İlklerin seçimi

Dört yıllık aradan sonra gerçekleştirilen ilk Temsilciler Meclisi seçimi, ayrıca Covid-19 pandemisi sırasında ülke çapında yapılan ilk oylama olması nedeniyle simgesel önem taşıyor. Demokratik Japonya tarihinde bir başbakanın göreve başlaması ile Temsilciler Meclisi'nin feshedilmesi arasındaki en kısa dönem ardından yapılan seçim, ayrıca meclisin feshi ve oylama günü arasındaki en kısa zaman dilimi nedeniyle de ilk olarak biliniyor.

Kishida güven tazelemeyi hedefliyor

Covid-19 salgınını yönetmede başarısız olmakla eleştirilen önceki Japonya Başbakanı Yoshihide Suga kabinesine yönelik kamuoyu desteğinin düşmesinin ardından iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin liderlik seçimine aday olmayacağını açıklamıştı. LDP başkanlık yarışının galibi olan Fumio Kishida, partinin sandalye üstünlüğü nedeniyle mecliste ülkenin yeni başbakanı olarak seçilmişti. Covid-19 vakalarında düşüş gözlenen bir dönemde göreve gelen Kishida'nın genel seçimi geniş bir halk desteği sağlamak için şans olarak gördüğü yorumları yapılmıştı.

İki kademeli meclis

Japonya'nın en üst düzey yasama organı olan Ulusal Meclis (Diet) başbakanı seçme yetkisine sahip olan Temsilciler Meclisi (alt meclis) ve daha az yetkiye sahip olan Senato'dan (üst meclis) oluşuyor. Temsilciler Meclisi üyeleri 4 yılda bir halk tarafından seçilirken, her 3 senede bir yarısı seçilen Senato üyeleri 6 yıl görev yapıyor. - TOKYO

Japonya genel seçim için sandık başında
Japonya genel seçim için sandık başında
Japonya genel seçim için sandık başında
Japonya genel seçim için sandık başında
Japonya genel seçim için sandık başında
Japonya genel seçim için sandık başında
Japonya genel seçim için sandık başında

Temsilciler Meclisi, Japonya, Senato, Sandık, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Japonya genel seçim için sandık başında - Son Dakika


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