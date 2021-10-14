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Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

14.10.2021 10:13
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, 'Yerel Talepleri Değerlendirme' toplantısı kapsamında mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, 'Yerel Talepleri Değerlendirme' toplantısı kapsamında mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Belediye konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, muhtarların görüş, öneri ve taleplerini dinledi. Daha sonra bir konuşma yapan Aydın, kamu hizmetlerinin vatandaşlara götürülmesi noktasında, yerel yönetim ve mahalle muhtarlarının uyum içerisinde çalışabilmesinin son derece önemli olduğunu ifade etti.

Toplantıya, belediye başkan yardımcılarının yanı sıra birim müdürleri de katılım sağladı. - VAN

Emre Aydın, İpekyolu, Aydın, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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