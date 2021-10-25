Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i tebrik etti - Son Dakika

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov Özbekistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve tarafların ikili gündemin güncel konularını görüştüğü kaydedildi. Kırgızistan lideri Sadır Caparov'un, telefon görüşmesi sırasında, Şevket Mirziyoyev'i dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ikna edici zaferinden dolayı tebrik ederek, sağlık, sorumlu devlet faaliyetlerinde başarılarının devamını ve kardeş Özbekistan halkına barış ve refah dilediği aktarıldı.

Ayrıca, ikili gündemdeki güncel konuları, ülkeler arasında daha fazla işbirliğine yönelik beklentileri ve bölgesel etkileşim konuları da görüşüldüğü aktarıldı. - BİŞKEK